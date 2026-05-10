自由開講》祝福天下的媽媽母親節快樂

◎ 洪金鳳

副總統蕭美琴向所有辛苦的媽媽喊話，趁著母親節「好好給自己放一個假」。（資料照）

時序進入溫馨的五月天，許多商家開始打起與「母親節」相關的廣告，期盼經由這些帶有暖意的廣告，讓家中有母親的子女，能夠在節日或是利用節日之前，訂餐廳或送禮物給媽媽，聊表為人子女的孝心，讓母親們都能在節慶裡感受到子女的用心與愛。

以前媽媽還健在的時候，每年五月之前，我老早就在規劃要送媽媽的禮物，也會請她去餐廳吃飯，後來發現買禮物送給媽媽，對她來說不實用，我婚後又跟她隔海而居，母親節就改以包紅包方式表心意，讓她能隨心所想，買自己想要的東西，希望這樣的作為能為她帶來安慰與欣喜，與左鄰右舍及親戚朋友閒聊時，有個養兒崇孝，得以自傲的話題可說。

請繼續往下閱讀...

每逢母親節，筆者會以包紅包方式表心意，讓母親能隨心所想，買自己想要的東西；示意圖。（圖取自freepik）

媽媽過世後，整理她的衣櫃，不但看到許多她捨不得穿還掛著吊牌的新衣服，也看到衣服底層藏著我每年包給她的母親節、生日及新年快樂的紅包袋，有些紅包袋裡還留有錢，讓人很不捨，我相信她之前雖然收了紅包，卻捨不得花用，依然維持從年輕到老勤儉持家的習慣，才會在過世後還留錢給子孫。

我覺得她留下珍貴的東西不只是錢，還有她對兒孫們的嚴格教養，那些教養是讓我們成長之路不走偏的指標，母親離開人世後的每年母親節，我的心房裡都有點空，想要表示對母親感恩的心意，卻無處尋得，希望落空。

因此，我總殷切期盼所有為人子女者，能夠把握母親健在的日子，在母親特別的節日裡，讓她感受到為人母親的驕傲，我也把自己對母親的感恩與想念，轉化成祝福，祝福天下所有的媽媽們，母親節及未來的日子，都能健康，幸福，快樂。

（作者為行政人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法