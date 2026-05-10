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自由開講》祝福天下的媽媽母親節快樂

2026/05/10 10:30

◎ 洪金鳳

副總統蕭美琴向所有辛苦的媽媽喊話，趁著母親節「好好給自己放一個假」。（資料照）副總統蕭美琴向所有辛苦的媽媽喊話，趁著母親節「好好給自己放一個假」。（資料照）

時序進入溫馨的五月天，許多商家開始打起與「母親節」相關的廣告，期盼經由這些帶有暖意的廣告，讓家中有母親的子女，能夠在節日或是利用節日之前，訂餐廳或送禮物給媽媽，聊表為人子女的孝心，讓母親們都能在節慶裡感受到子女的用心與愛。

以前媽媽還健在的時候，每年五月之前，我老早就在規劃要送媽媽的禮物，也會請她去餐廳吃飯，後來發現買禮物送給媽媽，對她來說不實用，我婚後又跟她隔海而居，母親節就改以包紅包方式表心意，讓她能隨心所想，買自己想要的東西，希望這樣的作為能為她帶來安慰與欣喜，與左鄰右舍及親戚朋友閒聊時，有個養兒崇孝，得以自傲的話題可說。

每逢母親節，筆者會以包紅包方式表心意，讓母親能隨心所想，買自己想要的東西；示意圖。（圖取自freepik）每逢母親節，筆者會以包紅包方式表心意，讓母親能隨心所想，買自己想要的東西；示意圖。（圖取自freepik）

媽媽過世後，整理她的衣櫃，不但看到許多她捨不得穿還掛著吊牌的新衣服，也看到衣服底層藏著我每年包給她的母親節、生日及新年快樂的紅包袋，有些紅包袋裡還留有錢，讓人很不捨，我相信她之前雖然收了紅包，卻捨不得花用，依然維持從年輕到老勤儉持家的習慣，才會在過世後還留錢給子孫。

我覺得她留下珍貴的東西不只是錢，還有她對兒孫們的嚴格教養，那些教養是讓我們成長之路不走偏的指標，母親離開人世後的每年母親節，我的心房裡都有點空，想要表示對母親感恩的心意，卻無處尋得，希望落空。

因此，我總殷切期盼所有為人子女者，能夠把握母親健在的日子，在母親特別的節日裡，讓她感受到為人母親的驕傲，我也把自己對母親的感恩與想念，轉化成祝福，祝福天下所有的媽媽們，母親節及未來的日子，都能健康，幸福，快樂。

（作者為行政人員）

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