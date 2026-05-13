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自由開講》李洋部長為何值得高度肯定 「減法政治」的稀缺示範

2026/05/13 10:00

◎ 高志文

台灣政治長期存在一個幾乎未被質疑的潛規則：政績等於預算規模。誰爭取到更多經費、蓋了更多建設、剪了更多綵，誰就被視為「有作為」。在這樣的肉桶政治文化下，政府支出只會增加，不會減少；預算只會擴張，不會檢討。然而，這種「加法政治」的結果，正是今日遍地可見的蚊子場館、殭屍計畫，以及對公共資源的長期低效率配置。

在此背景下，運動部長李洋上任後所展現的改革方向，顯得格外罕見且值得嚴肅對待——不是加碼，而是減法；不是討好，而是整頓；不是分配，而是重構。

自由開講》李洋部長為何值得高度肯定 「減法政治」的稀缺示範運動部長李洋上任後所展現的改革方向，不是加碼，而是減法。（資料照）
據報導，李洋上任初期即為運動部節省約三億元經費。這不只是財務數字上的縮減，更是一種治理邏輯的轉變：政府預算並非「用掉才算負責」，而應該是「用得精準才算負責」。在多數政治人物仍沉迷於擴張資源以鞏固支持的時候，他選擇逆風操作，直接觸碰長期盤據體育資源分配的結構性問題。

台灣部分體育協會長期由少數人壟斷，形成準封閉的資源分配體系。

政府補助往往缺乏透明評估機制，甚至與績效脫鉤，最終演變為「制度性依賴」。這些單位並非真正的民間組織，而是高度依附政府資源的半官僚體系，缺乏市場競爭與自我創新能力。

李洋的改革，正是對這種結構提出挑戰。他沒有選擇延續過去「雨露均霑」的補助邏輯，也沒有透過加碼預算換取短期掌聲，而是直接面對資源配置是否合理的根本問題。這種不討好、甚至可能得罪既有利益網絡的決策，正是台灣政治最稀缺的品質——制度性改革勇氣。

反觀藍綠傳統政治人物，長期將預算視為政治動員工具。

透過建設與補助「撒資源」，換取地方支持與派系穩定，已成為慣性操作。然而，這種模式的代價，是政府規模不斷膨脹、財政負擔日益沉重，而真正能提升公共福祉的投資卻未必增加。

更關鍵的是，台灣幾乎缺乏「預算退場機制」。一旦某項計畫成立，就很難被終止；即便成效不彰，也會因既有利益關係而持續編列。這使得政府支出逐年累積，卻缺乏對其有效性的系統性檢討

因此，李洋所代表的，不只是個人風格，而是一種可能的制度轉向：

從「編多少」轉向「值不值」；從「做了什麼」轉向「帶來什麼」；從「擴張政府」轉向「強化民間」。

自由開講》李洋部長為何值得高度肯定 「減法政治」的稀缺示範運動部去年掛牌，李洋上任初期即為運動部節省約三億元經費。（資料照，行政院提供）
「小政府、大民間」並非口號，而是需要具體行動支撐的治理哲學。而第一步，正是停止把公共預算視為無限擴張的資源池。李洋部長的作為，未必完美，也勢必面臨既得利益的反撲阻力。但至少，他示範了一件在台灣政治中極少發生的事情：主動減少政府支出，並挑戰既有利益結構。這樣的政治人物，不只是「不一樣」，而是必要，奧運金牌素人部長李洋教育台灣傳統政治人物一件難得的是，公共資源從來不是政治人物的工具，而是人民的資產，這很不討喜，而現在，終於有人願意當那個「不討喜的人」。

（作者為台北醫學大學公衛學院教授）

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