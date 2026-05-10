自由開講》母親節最好的禮物 陪媽媽做一次檢查

◎ 郭冠廷

別把「老了本來就這樣」當成照護怠惰的藉口

母親節前夕，台北仁濟院暨附設仁濟醫院分享一則高齡乳癌案例。一位81歲旅居日本女性，八年前已發現乳房腫瘤，卻因顧慮未積極處置，直到腫瘤變大、影響生活，才跨海返台接受林水龍院長團隊評估與手術。所幸術後恢復良好，但這起案例不只是醫療成功，更像一面鏡子，照出台灣高齡照護的巨大盲點：

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我們太常等待風險爆發 而不是提早看見風險

台北仁濟院長林水龍（中），是乳房外科名醫。（資料照，澎湖縣衛生局提供）

高齡女性常因篩檢率低、症狀不明顯、行動不便，或缺乏親友陪同而延誤就醫。獨居、失能或住在機構中的長者，更容易成為健康制度裡的沉默族群。社會總在母親節說愛媽媽，卻常忘了最基本的事：有沒有陪她檢查？有沒有注意她身體的變化？有沒有在疾病惡化前，把她接住？

及早看見問題 需要科技與數據的介入

這個問題不只存在於癌症篩檢，也存在於失能預防。許多長輩不是某一天突然跌倒、骨折、臥床，而是在肌力流失、平衡變差、行走變慢、活動量下降的過程中，一步步走向衰弱。只是這些警訊太安靜，安靜到家人以為「年紀大了本來就這樣」，制度也常等到長照需求出現，才開始補破網。

如何及早看見？ 這需要科技與數據的介入

以近期台北仁濟院進行的HUR（Helsinki University Research）智慧力學設備性能測試為例，重點不在於多了一台高科技儀器，而是它提醒我們：高齡照護不能只靠肉眼與感覺。透過氣壓阻力與數位化紀錄，長輩的肌力、活動能力與訓練軌跡，才有機會被客觀量化。防失能也應像防癌一樣，需要早期篩檢與精準追蹤。

台灣不能一邊高喊「超高齡社會」來臨 一邊把預防失能當成口號

醫療可以治療疾病，運動與營養更應在失能之前介入。高齡不是放棄治療的理由，也不是停止活動的藉口。真正該被淘汰的，是那句「年紀大了就算了」。

HUR（Helsinki University Research）智慧力學設備性能測試，讓長輩的肌力、活動能力與訓練軌跡，有機會被客觀量化。示意圖。（本報製圖）母親節最好的禮物，不只是康乃馨與一頓飯，而是陪媽媽做一次檢查，關心她能不能穩定起身、安全行走。不要等到腫瘤變大，才說早知道；不要等到跌倒臥床，才說來不及。讓長輩被看見，不能只在節日，而要在日常。

（作者為輔大商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長）

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