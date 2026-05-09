自由開講》台電LOGO爭議不只是美感問題：高齡社會最缺的，是看得懂的公共設計

◎ 郭冠廷

台電LOGO改版引發爭議，許多人把焦點放在「舊版比較有文化感」或「新版比較現代化」。但這場討論若只停留在美醜，其實太可惜。真正值得追問的是：在台灣全面進入超高齡社會的今天，公共機構的設計，究竟是為了讓品牌看起來年輕，還是為了讓人民，尤其是長輩，看得懂、找得到、用得安心？

台灣電力公司的Logo字體舊的為草書（上），改版後為數位化後的標準字（下）。（讀者提供）公共設計不是設計師的作品集，更不是主管喜好的視覺包裝。台電不是一般商業品牌，而是民生基礎服務。它的標誌出現在電費帳單、服務所招牌、工程車、停電通知、官方網站與手機App上。對年輕人來說，換一個LOGO可能只是「好不好看」；但對高齡者來說，熟悉的標誌被改變，可能代表重新辨認、重新適應，甚至增加不安。

這正是高齡設計與長照現實之間最大的衝突。

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我們談長照，常常想到的是照服員、日照中心、居家服務、輔具、失能照顧，卻很少想到：一個長輩能不能自己出門繳費？能不能辨認官方帳單？能不能找到服務據點？能不能分辨真假簡訊？這些其實都是「失能前」最重要的生活能力。當公共資訊越來越抽象、字體越來越扁平、招牌越來越像企業形象包裝，高齡者的日常獨立性就可能被一點一滴削弱。

長照不應只在長輩失能後才介入。真正好的高齡社會，是在長輩還能自己生活時，就把環境設計得更清楚、更友善、更少障礙。招牌辨識度、字體大小、顏色對比、圖像直覺性，這些看似設計細節，其實都會影響長輩是否能維持自主生活。

舊版台電LOGO為何讓許多人不捨？不只是因為它有書法味，也不是單純懷舊，而是它早已成為公共記憶的一部分。對很多長輩來說，那個熟悉的字形就是「台電」本身，是安全感，也是信任感。當公共機構忽然用一套較年輕、較數位、較企業化的語言取代它，民眾感受到的不是升級，而是熟悉世界被拿走。

當然，公共機構不是不能改版。台電面對智慧電網、數位帳單、App服務與綠能轉型，確實可能需要更一致的識別系統。但問題是，改版不能只說「現代化」，更要說清楚「對人民有什麼好處」。新版是否讓長輩更容易辨認？是否做過高齡者測試？是否在小尺寸帳單、手機畫面、服務所招牌上更清楚？是否能降低詐騙仿冒風險？如果沒有這些公共效益的說明，人民自然會質疑：這到底是必要的設計治理，還是花錢換字？

台電表示企業形象更新其實很常見，感謝各界對台電企業LOGO形象提供許多寶貴意見。（取自台灣電力粉絲團）台灣的長照政策若只關心床位、補助與服務量，卻忽略公共環境中的辨識障礙，那就是把高齡友善做窄了。高齡友善不是在文宣上放幾張長輩笑臉，也不是活動時喊口號，而是讓長輩在真實生活裡少一點困惑、少一點依賴、少一點被排除。

一個看不懂的招牌，會讓長輩更依賴家人。

一張辨識困難的帳單，會增加詐騙風險。

一個過度抽象的官方標誌，會削弱公共信任。

這些最後都會變成家庭照顧壓力，也會變成長照系統的隱形成本。

所以，台電LOGO爭議不是設計師的私人畫布議題，更該讓我們重新思考：公共設計是否納入高齡者？政府採購是否要求通用設計檢核？國營事業改識別時，是否需要做高齡辨識測試與低視能測試？

在超高齡社會，最先進的設計，不一定是最年輕、最簡約、最像科技公司的設計，而是讓最多人不用費力就能理解的設計。

真正的長照，不只是在長輩失能後照顧他；真正的高齡友善，是在他還能自己生活時，不讓公共設計成為新的障礙。台電LOGO爭議提醒我們：一個國家的文明，不只看它蓋了多少照顧機構，也看它是否願意把每一個招牌、每一張帳單、每一個公共符號，都設計得讓長輩安心看懂。

在超高齡社會，最先進的設計，得讓長輩們安心看懂。（資料照） （作者為輔大商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長）

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