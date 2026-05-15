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自由開講》當封鎖不再穩定：我們回來了的真正意義

2026/05/15 20:00

◎ 蕭錫惠

賴清德總統於2026年5月5日，在總統府返國談話，第一句：「我們回來了。」

這句話不只是旅程的結束，而是一個訊號。

從5月2日出發，到5月5日返抵台灣，84小時、2萬5,000公里，賴清德完成對史瓦帝尼的國是訪問。原本再平常不過的外交行程，卻因外力干擾而變得曲折，也因此顯現出更深層的意義。

關鍵不在距離，而在過程。

賴清德總統（中）結束出訪史瓦帝尼行程，在史國副總理札杜莉（左）陪同下搭機返抵台灣。（資料照）賴清德總統（中）結束出訪史瓦帝尼行程，在史國副總理札杜莉（左）陪同下搭機返抵台灣。（資料照）原訂行程一度受阻，飛航許可出現變數，訪問被迫延後。但台灣並未退縮，而是在最短時間內重新安排，低調出發、順利抵達。這不是戲劇性的突破，而是在壓力之下仍完成任務的選擇。

當正常的外交行為需要繞道完成，問題就不在行程，而在規則。

賴清德指出，國家元首互訪本來就像拜訪朋友一樣，是每一個國家的基本權利。當這樣的行為受到阻撓，真正被挑戰的，是以規則為基礎的國際秩序。

這次出訪，從行程，變成制度問題。

當基本外交往來都可能被干擾，這不只是台灣的問題，而是整個國際體系正在出現裂縫。維護國際規範，不再是抽象原則，而是迫切現實。

他提出一個清楚的價值對比——真正的國力，不在於讓他人屈服，而在於為所有人帶來幸福。

一種力量透過壓迫維持控制，另一種力量透過合作建立信任。台灣選擇的是後者。

這次出訪不只是象徵存在，而是把合作落到現實。從能源、產業到醫療與教育，關係正在轉化為可持續的連結。

這讓外交回到現實世界。

恩史瓦帝三世與政府展現堅定支持，副總理札杜莉（Thulisile Dladla）親自陪同往返，確保整個行程順利完成。這不只是禮遇，更是在壓力之下選擇並肩而行的政治表態。

「地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的。」

這不是口號，而是一種主張。台灣人有權利走向世界。

因此，面對壓力，台灣不會退縮，而會以穩健與負責任的方式持續參與國際事務。這不是情緒反應，而是長期選擇。

但現實同樣清楚。面對中國的軍事壓力與外交封鎖，單靠退讓，換不到安全。

委屈無法求全。當一方持續增加軍事部署，而另一方仍以善意回應，結果就已經說明一切。所謂「惠台政策」，並沒有改變軍事部署，也沒有停止外交壓縮。

問題不在交流，而在是否建立在對等與安全之上

與其寄望外部改變，不如先強化自身。

當制度穩定、科技領先、國防可信，合作就不再是請求，而是選擇。

國防預算的提升，是核心。這不只是軍事支出，而是整體安全能力，包括不對稱作戰、後備動員與資安防護。

科技與產業升級，決定台灣在全球供應鏈的位置。內政穩定與制度透明，則構成國家韌性的基礎。

行政院先前說明國防特別預算案的相關規劃。（取自行政院記者會說明資料）行政院先前說明國防特別預算案的相關規劃。（取自行政院記者會說明資料）當壓力無法阻止行動，限制就會瓦解。真正的改變，是讓對手開始無法預測。

「花若盛開，蝴蝶自來。」

當你夠穩、夠強、夠持續，幫助就不再是施捨，而是選擇。

貴人，不是運氣，是你走到那裡，自然會出現的人。

（作者為自由撰稿人）

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