名家分享～馮睎乾》台灣要不要這類中國旅客？

台灣有些人將「自由行」視為「惠台」政策，總是期盼大批中國旅客訪台，促進所謂的「兩岸交流」。然而中國遊客良莠不齊，其中定有不少像「可笑哥」這樣的「維權勇士」，勢必會在美麗的寶島，將亂丟垃圾的「權利」發揮到極致；一旦被罰，搞不好還會氣沖沖地咆哮：「可笑，兩岸一家親，我在自己家倒垃圾不就行了嗎？」

◎ 馮睎乾

「五一黃金週」看香港新聞，畫面總是觸目驚心，但也讓我忍不住暗自慶幸：幸好台灣還守得住一片淨土。

中國男子遊港亂丢垃圾，還在媒體嗆聲是「權利」。（取自貼文）不是誇張。這兩天香港最多人討論的新聞，正是西貢鹹田灣「淪陷」，被大批中國大陸遊客擠得水洩不通。其間有人亂丟垃圾、亂倒剩菜剩飯，把公廁搞得骯髒不堪。但最激起公憤的，是一名大陸遊客那番輕佻的言論。

根據《Now新聞》報道，有大陸遊客在草叢亂倒湯麵殘渣，被巡邏的漁護署職員當場逮到，開罰三千港元。記者隨後訪問了被罰者的同行男友人。

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記者問：「宣傳夠不夠？就是『自己垃圾自己帶走』？」該名大陸男子竟答：「我覺得很可笑，我交錢不就行了嗎？他有沒有權利不帶走垃圾，有嗎？有沒有？你可以叫警察來給他抓走。」氣焰之囂張，令全港市民側目。有網民留言，「他完全解釋了為什麼這麼多香港人討厭甚至憎恨大陸遊客」、「希望他記得把自己也帶走」。

五一黃金週，香港知名景點西貢鹹田灣「淪陷」，被大批中國大陸遊客擠得水洩不通。示意圖。（取自維基百科）坦白說，這位「可笑哥」說的話，每個字我都懂，但湊在一起就不知所云，其中「權利」二字的用法尤其荒謬。「不亂丟垃圾」是放諸四海皆準的規矩，「帶走自己的垃圾」是你的義務，但在這位「可笑哥」口中，「不帶走垃圾」居然能演繹成一種「權利」，彷彿付了罰金就有權亂丟垃圾。

按照這種邏輯，如果問他「偷竊行不行」，他似乎也能理直氣壯地回答：「可笑，我坐牢不就行了嗎？他有沒有權利偷東西，有嗎？有沒有？你可以叫警察來把他抓走。」

「可笑哥」的受訪片段瘋傳後，他本人隨即在小紅書發文反擊。全文語句不通，跟他在鏡頭前的言論一樣顛三倒四，讓人難以卒讀。唯一能確定的是，他聲稱訪問是「被惡意剪輯斷章取義」，又形容自己受訪只是「站出來理論」，是在替新認識的朋友「維權」——毫無疑問，他打從心底確信大陸同胞擁有亂丟垃圾的「權利」。用中國人的話來說，這真是「刷新了我的三觀」。

「可笑哥」的受訪片段瘋傳後，他本人隨即在社群平台「小紅書」發文反擊。（路透檔案照）或許是「可笑哥」的「維權」言論太惹火，訪問片段很快就從《Now新聞》網站下架。顯然有人想掩蓋事實，試圖淡化大陸遊客的負面形象。但「可笑哥」有覺得自己理虧嗎？並沒有。他自認是仗義執言、英勇「維權」。我認為這件事應該廣為流傳，尤其是傳到台灣。

台灣有些人將「自由行」視為「惠台」政策，總是期盼大批中國旅客訪台，促進所謂的「兩岸交流」。然而中國遊客良莠不齊，其中定有不少像「可笑哥」這樣的「維權勇士」，勢必會在美麗的寶島，將亂丟垃圾的「權利」發揮到極致；一旦被罰，搞不好還會氣沖沖地咆哮：「可笑，兩岸一家親，我在自己家倒垃圾不就行了嗎？」

台灣有些人將「自由行」視為「惠台」政策，總是期盼大批中國旅客訪台，促進所謂的「兩岸交流」。 （資料照）相關文章：

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（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾十三維度臉書

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