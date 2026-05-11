王宏仁國際專欄》北京正在利用台灣設局：川習會前不可忽視的談判操作與陷阱

北京的策略，正是試圖削弱這種功能性理解。透過將台灣持續標示為高敏感風險，北京試圖引導華府將其視為一個需要降溫與管理的問題，而非可以被納入戰略運作的資產。一旦此種認知逐步形成，美國在其他議題上的談判位置便可能受到影響，因為原本可作為壓力來源的變數，被轉化為需要避免觸碰的限制條件。

◎ 王宏仁

在川習會即將登場之際，國內外輿論多半將焦點集中於「台灣是否會在會談中成為交換籌碼」，或「台灣議題將如何被呈現」。然而，這類提問本身，可能正是北京所樂見的觀察角度，因為它預設了台灣僅是談判內容的一部分，而忽略了更深層的操作。本文認為，北京當前的策略，並非單純圍繞台灣議題本身，而是試圖透過刻意升高台灣的敏感性，重塑整個美中談判的進入條件與運作邏輯，進而在結構上牽制川普政府對中政策的調整空間。更具體而言，這種操作的目標，不只是讓台灣成為議題，而是讓台灣議題本身，轉化為限制美中互動範圍的前提。

回顧2025年10月底於釜山舉行的川習會，台灣並未成為公開討論的核心。（法新社檔案照）回顧2025年10月底於釜山舉行的川習會，台灣並未成為公開討論的核心。

當時美中關係仍處於高度不穩定的調整期，雙方的優先目標在於避免貿易衝突、科技管制與金融市場波動進一步擴大，因此會面本質上是一種危機控管機制，而非戰略重構。然而，短短數月之內，整體情勢已經產生明顯轉變。從2026年初川習通話中習近平對對台軍售問題的直接關切，到中國外交系統持續將台灣界定為美中關係的「最大風險點」，再到台灣在野政治人物訪問北京並獲得高度政治接待，這些現象並非孤立事件，而是形成一條清晰的政策脈絡，顯示北京正有意識地將台灣議題推升至會前的戰略核心。

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在這樣的安排之下，台灣議題本身同時承載了兩種功能。首先，它仍然是中國長期關注的核心利益，具有實質的政策意涵；其次，它也被轉化為一種操作性工具，用以測試美國在高壓情境下的回應邊界。北京未必預期透過一次峰會就能迫使美國在台灣政策上出現根本性轉向，但是若能在語言或互動節奏上取得微幅調整，便足以產生可被放大的政治效果。此種策略的關鍵，在於透過高度敏感議題，觀察對手是否願意在整體穩定的考量下，對局部議題展現更高程度的「謹慎」。

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國展開「2026和平之旅」，4月7日抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。（資料照，國民黨提供）這種以議題控制談判節奏的作法，實際上正與當前的國際結構變化密切連動。

首先，美歐關係在川普再度執政後出現顯著張力。歐洲在安全承諾、北約負擔與經貿政策上的疑慮，使得跨大西洋協調能力出現鬆動。在這種背景下，北京有更大空間將台灣問題從「民主陣營的共同關切」轉化為「美中雙邊可管理的議題」。當同盟整合能力下降，台灣的國際性質便更容易被重新界定為大國互動的一部分，而非區域安全架構中的關鍵點。

其次，中東局勢的發展亦構成不可忽視的背景因素。伊朗相關衝突與能源運輸風險，使美國在全球戰略配置上面臨額外壓力。北京在這一過程中所採取的策略，並非單純的中立調停，而是一種具有高度工具性的雙軌操作。一方面，中國透過外交發言將荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）風險歸因於美國與以色列的軍事行動，試圖在國際輿論上重新構建責任的敘事；另一方面，中國同時維持與伊朗的戰略聯繫，使自身在能源與區域安全問題上保有實質影響力。這種結合敘事操作與實質槓桿的策略，使中國在川習會前一方面被視為問題的一部分，另一方面也能被塑造成潛在的解決者。

中國透過外交發言將荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）風險歸因於美國與以色列的軍事行動。（路透檔案照） 在此情況下，北京並不需要明確提出以台灣交換其他利益的具體方案。更有效的方式，是讓華府在面對多重議題時，逐漸形成一種認知，即中國在能源、市場與區域安全上的合作，對於整體穩定具有不可忽視的價值。在這種認知之下，台灣議題就可以被重新定位為一個需要「審慎處理」的變數。因此，觀察此次川習會時，要注意美方是否在語言與框架上進行微調。也就是，美國對台政策長期建立在一套高度精細的語言結構之上，包括「不支持台獨」、反對片面改變現狀，以及以《台灣關係法》與六項保證作為制度基礎。這些表述的穩定性，使中國的詮釋空間受到一定限制。一旦語言開始出現鬆動，即使政策內容未明言改變，其政治效果仍可能透過再詮釋而產生重大影響。

在以上的外部結構與語言操作之外，台灣自身的定位亦面臨調整壓力。若是仍以戰略位置、民主價值或半導體產業作為主要論述，雖具正當性，但未必能回應當前談判邏輯的轉變。更具說服力的理解方式，是將台灣視為一種功能性存在：其價值在於影響美國能否在對中競爭中維持操作空間。台灣的存在，使美國得以在不直接升高衝突的情況下，觀察、回應並調整對中國的策略；同時，台灣亦維持了一個不完全受中國控制的高科技與經濟網絡，為全球供應鏈提供替代性結構。

北京的策略，正是試圖削弱這種功能性理解。透過將台灣持續標示為高敏感風險，北京試圖引導華府將其視為一個需要降溫與管理的問題，而非可以被納入戰略運作的資產。一旦此種認知逐步形成，美國在其他議題上的談判位置便可能受到影響，因為原本可作為壓力來源的變數，被轉化為需要避免觸碰的限制條件。

台灣內部政治的發展，在此過程中亦被納入北京的觀察與利用。

國會對國防預算的爭議，若被外界解讀為防衛意志的不確定性，將削弱台灣在國際上的說服力。這並非否定民主社會中存在政策分歧的正當性，而是指出，在高度競爭的國際環境中，內部不一致容易被外部力量轉化為談判籌碼。對美國而言，關鍵並不在於預算數字本身，而在於台灣是否能在政治競爭之中，維持基本的政策延續性與執行能力。

立法院5月8日舉行院會處理議案，三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民進黨立委舉海報表達訴求。（資料照） 因此，觀察這次川習會，更要看北京是否成功把台灣從「區域和平與民主安全的問題」，重新包裝成「美中關係穩定必須優先處理的風險」。這才是中國真正想創造的政治效果，也就是，讓華府、國際社會，甚至台灣內部都逐漸接受一種錯誤前提——只要美中要穩定，台灣就必須被降溫、被約束、被放到談判秩序的邊界之內。對台灣而言，最危險的就是這種認知框架被慢慢正常化，北京便已經在談判桌之外，取得了比任何協議更深遠的戰略成果。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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