自由開講》哲人已遠，時間序列仍在：敬悼刁錦寰院士

◎ 郭冠廷

當台灣正面對AI治理、超高齡社會、健保壓力與健康資料應用之際，我們更應記得一位懂得「用時間理解世界」的學者——中央研究院院士刁錦寰。

刁院士於今年四月辭世，享壽九十三歲。他是國際統計與經濟計量領域巨擘，長年耕耘時間序列分析，啟發無數華人學者投入統計、財金與資料科學。對許多人而言，他未必是課堂上親自授業的老師，卻是學術路上的無形導師。

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台灣進入超高齡社會，面臨健保壓力與健康資料應用，更應記得一位懂得「用時間理解世界」的學者。（資料照）一位輔仁大學教師追思時提到，自己雖未曾受教於刁院士，但博士班修習時間序列分析時，正是透過刁院士的論文與教科書，艱難通過這門對數學與統計要求極高的課。這種「未曾謀面，卻深受其教」的影響，正是高等教育最動人的傳承。

時間序列看似艱深，其實與公共政策息息相關。

物價是否轉折？醫療支出會否壓垮健保？長照需求將如何攀升？空污、人口老化與AI風險，是否已出現不能忽視的訊號？這些問題無法只靠直覺回答，而需要長期資料、嚴謹模型與謙卑推論。

刁院士的一生提醒我們：統計不是冰冷數字，而是社會面對不確定性的基本能力。沒有統計，政策容易淪為口號；沒有時間序列，政府只能看見眼前，卻看不見趨勢；沒有嚴謹訓練，AI再強，也可能只是把偏誤包裝成預測。

刁院士出身艱困時代，卻以治學嚴謹、為人謙和影響國際。

這也讓我們看見，台大學者的成就，不只是校園榮耀，更是台灣高教共同資產。許多曾受台大學術訓練的教師，將嚴謹精神帶到輔仁等各校，形成跨校的知識流動。

更深一層看，這也呼應輔仁所承載的天主教教育精神：知識不只為了卓越，更為了服務人、回應社會。真正的學問，必然帶有謙卑、良知與公共責任。

刁院士於今年4月辭世，享壽93歲。他是國際統計與經濟計量領域巨擘，長年耕耘時間序列分析，啟發無數華人學者投入統計、財金與資料科學。（取自維基百科）哲人日已遠，典型在夙昔。刁院士走了，但他的學問仍在時間之中延續。當台灣談AI、談高齡、談健康治理時，最好的追思，就是重新尊重資料、敬畏不確定性，讓統計成為國家政策的底層語言。

（作者為輔仁大學商學研究所博士候選人、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長

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