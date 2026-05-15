自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美伊衝突從「封鎖戰」走向「護航戰」

2026/05/15 19:00

◎ 李其澤

美伊戰爭表面上仍維持停火，但真正危險已轉向荷姆茲海峽。炮火暫歇，不代表戰爭結束；美軍對伊朗港口的海上封鎖仍在執行，荷茲海峽也未恢復穩定通行。川普政府一方面宣稱「敵對狀態已終止」，另一方面卻持續以封鎖、制裁、護航與航道管制作為施壓工具。這說明，美伊衝突不是消失，而是從空襲與飛彈戰，轉向法律、能源、航運與海上制度戰。

川普政府一方面宣稱「敵對狀態已終止」，另一方面卻持續以封鎖、制裁、護航與航道管制作為施壓工具。圖為川普。（美聯社檔案照）川普政府一方面宣稱「敵對狀態已終止」，另一方面卻持續以封鎖、制裁、護航與航道管制作為施壓工具。圖為川普。（美聯社檔案照）

最新變化，是川普推出「自由計畫」（Project Freedom），宣布美國將協助受困船隻通過荷茲海峽，並把行動包裝為協助中立國、恢復航行自由、保護國際商業運輸的人道與經濟救援。然而，這並非單純救援，而是美國試圖把對伊朗港口的封鎖，重新改寫為「恢復航道秩序」的正當行動。川普要把美國從「封鎖者」轉化為「護航者」，從壓迫伊朗的一方，轉化為保障全球能源通道的一方。最新交火事件更凸顯局勢升級。川普宣稱，美軍已擊沉伊朗多艘小型船隻，並指控伊朗攻擊一艘韓國貨船，暗示韓國也應考慮加入美國主導行動。這種說法具有明顯政治意圖：把美伊衝突從雙邊戰爭，轉化為「伊朗攻擊國際航運」的多邊安全問題。

這是一場敘事重置。此前，美國對伊朗的政策主軸是封鎖、攔截與制裁執法；如今，川普則試圖向國際社會證明，美軍不是造成航運停滯的因素，而是恢復通行、保護商船的力量。這既是外交操作，也是國內政治需要。若荷姆茲長期半封閉，油價、汽油價格、航運保險與通膨預期都會上升，川普很難向選民解釋：既然戰爭已經停火，為何美國家庭還要替封鎖戰付帳？

美軍對伊朗港口的海上封鎖仍在執行，美伊衝突不是消失，而是從空襲與飛彈戰，轉向法律、能源、航運與海上制度戰。圖為美國海軍斐爾·佩拉爾塔號驅逐艦對懸掛伊朗國旗的油輪進行封鎖。（法新社檔案照）美軍對伊朗港口的海上封鎖仍在執行，美伊衝突不是消失，而是從空襲與飛彈戰，轉向法律、能源、航運與海上制度戰。圖為美國海軍斐爾·佩拉爾塔號驅逐艦對懸掛伊朗國旗的油輪進行封鎖。（法新社檔案照）

伊朗並不接受這套敘事。德黑蘭警告，美國與外國軍艦若未經伊朗武裝部隊協調，不得任意進入荷茲海峽；所有船隻若要安全通行，都必須承認伊朗在海峽安全管理上的角色。這代表伊朗並非只是用海峽威脅全球能源市場，而是試圖把荷茲包裝成區域主權與航道治理權問題。美國主張航行自由，伊朗主張區域安全管理；雙方衝突已從「誰能封鎖海峽」，升高為「誰有權制定通行規則」。

但這正是風險所在。盟友或許願意支持恢復航行自由，卻未必願意加入美國對伊朗的封鎖戰。歐洲與亞洲能源進口國真正關心的是海峽恢復穩定，而不是被迫在美伊規則戰中選邊。若Project Freedom實質上成為對伊朗的軍事壓迫與制裁執法延伸，許多國家就會擔心被捲入下一輪戰爭。

當前僵局的本質仍十分清楚：美國用封鎖逼伊朗談核，伊朗用荷茲逼美國先解封鎖。川普要的是一筆「大交易」：核武、飛彈、港口封鎖、荷莫茲通行與終戰安排必須一併處理；伊朗則主張先重開海峽、先解除港口封鎖，再把核問題放到後續談判。雙方不是不想談，而是不願接受對方設定的談判順序。

美伊談判終將重啟，原因不在雙方突然互信，而在雙方都承受不起無限期封鎖戰。美國不能讓荷姆茲危機長期推高油價，伊朗不能讓港口封鎖長期壓垮經濟，能源進口國也不會接受全球能源咽喉長期半封閉。市場越焦慮，外交壓力越大；航運越不安，談判重啟的必要性越高。

自由開講》美伊衝突從「封鎖戰」走向「護航戰」「自由計畫」（Project Freedom）可能為受困船隻打開通道，也可能成為下一次擦槍走火的引爆點。圖為阿曼灣停泊的貨輪。（美聯社檔案照）

但談判重啟不等於和平到來。「自由計畫」（Project Freedom）可能為受困船隻打開通道，也可能成為下一次擦槍走火的引爆點。若美軍驅逐艦、伊朗革命衛隊小艇與商船隊伍在狹窄水域發生接觸，一次錯誤判斷、一枚飛彈傳聞、一艘船遭攔截，都可能讓停火瞬間破裂。炮火暫歇不是和平，封鎖持續也不是秩序。美伊談判終將重啟，真正問題是：它會成為和平入口，還是下一輪危機的前奏。

（作者為彰師大副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書