自由開講》美伊衝突從「封鎖戰」走向「護航戰」

◎ 李其澤

美伊戰爭表面上仍維持停火，但真正危險已轉向荷姆茲海峽。炮火暫歇，不代表戰爭結束；美軍對伊朗港口的海上封鎖仍在執行，荷姆茲海峽也未恢復穩定通行。川普政府一方面宣稱「敵對狀態已終止」，另一方面卻持續以封鎖、制裁、護航與航道管制作為施壓工具。這說明，美伊衝突不是消失，而是從空襲與飛彈戰，轉向法律、能源、航運與海上制度戰。

川普政府一方面宣稱「敵對狀態已終止」，另一方面卻持續以封鎖、制裁、護航與航道管制作為施壓工具。圖為川普。（美聯社檔案照）

最新變化，是川普推出「自由計畫」（Project Freedom），宣布美國將協助受困船隻通過荷姆茲海峽，並把行動包裝為協助中立國、恢復航行自由、保護國際商業運輸的人道與經濟救援。然而，這並非單純救援，而是美國試圖把對伊朗港口的封鎖，重新改寫為「恢復航道秩序」的正當行動。川普要把美國從「封鎖者」轉化為「護航者」，從壓迫伊朗的一方，轉化為保障全球能源通道的一方。最新交火事件更凸顯局勢升級。川普宣稱，美軍已擊沉伊朗多艘小型船隻，並指控伊朗攻擊一艘韓國貨船，暗示韓國也應考慮加入美國主導行動。這種說法具有明顯政治意圖：把美伊衝突從雙邊戰爭，轉化為「伊朗攻擊國際航運」的多邊安全問題。

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這是一場敘事重置。此前，美國對伊朗的政策主軸是封鎖、攔截與制裁執法；如今，川普則試圖向國際社會證明，美軍不是造成航運停滯的因素，而是恢復通行、保護商船的力量。這既是外交操作，也是國內政治需要。若荷姆茲長期半封閉，油價、汽油價格、航運保險與通膨預期都會上升，川普很難向選民解釋：既然戰爭已經停火，為何美國家庭還要替封鎖戰付帳？

美軍對伊朗港口的海上封鎖仍在執行，美伊衝突不是消失，而是從空襲與飛彈戰，轉向法律、能源、航運與海上制度戰。圖為美國海軍斐爾·佩拉爾塔號驅逐艦對懸掛伊朗國旗的油輪進行封鎖。（法新社檔案照）

伊朗並不接受這套敘事。德黑蘭警告，美國與外國軍艦若未經伊朗武裝部隊協調，不得任意進入荷姆茲海峽；所有船隻若要安全通行，都必須承認伊朗在海峽安全管理上的角色。這代表伊朗並非只是用海峽威脅全球能源市場，而是試圖把荷姆茲包裝成區域主權與航道治理權問題。美國主張航行自由，伊朗主張區域安全管理；雙方衝突已從「誰能封鎖海峽」，升高為「誰有權制定通行規則」。

但這正是風險所在。盟友或許願意支持恢復航行自由，卻未必願意加入美國對伊朗的封鎖戰。歐洲與亞洲能源進口國真正關心的是海峽恢復穩定，而不是被迫在美伊規則戰中選邊。若Project Freedom實質上成為對伊朗的軍事壓迫與制裁執法延伸，許多國家就會擔心被捲入下一輪戰爭。

當前僵局的本質仍十分清楚：美國用封鎖逼伊朗談核，伊朗用荷姆茲逼美國先解封鎖。川普要的是一筆「大交易」：核武、飛彈、港口封鎖、荷莫茲通行與終戰安排必須一併處理；伊朗則主張先重開海峽、先解除港口封鎖，再把核問題放到後續談判。雙方不是不想談，而是不願接受對方設定的談判順序。

美伊談判終將重啟，原因不在雙方突然互信，而在雙方都承受不起無限期封鎖戰。美國不能讓荷姆茲危機長期推高油價，伊朗不能讓港口封鎖長期壓垮經濟，能源進口國也不會接受全球能源咽喉長期半封閉。市場越焦慮，外交壓力越大；航運越不安，談判重啟的必要性越高。

「自由計畫」（Project Freedom）可能為受困船隻打開通道，也可能成為下一次擦槍走火的引爆點。圖為阿曼灣停泊的貨輪。（美聯社檔案照）





但談判重啟不等於和平到來。「自由計畫」（Project Freedom）可能為受困船隻打開通道，也可能成為下一次擦槍走火的引爆點。若美軍驅逐艦、伊朗革命衛隊小艇與商船隊伍在狹窄水域發生接觸，一次錯誤判斷、一枚飛彈傳聞、一艘船遭攔截，都可能讓停火瞬間破裂。炮火暫歇不是和平，封鎖持續也不是秩序。美伊談判終將重啟，真正問題是：它會成為和平入口，還是下一輪危機的前奏。

（作者為彰師大副教授）

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