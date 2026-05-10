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自由開講》中國壓縮官方空間 反而催化全球友台議員連線開展

2026/05/10 11:30

◎ 楊聰榮

中國近年對台灣的外交封鎖，已經不再只是象徵性的政治施壓，而是直接深入航權、飛航與國際行政體系等具體層面。一趟原本已經規劃完成的元首出訪行程，竟然因為北京接連施壓多個國家撤回飛越許可，導致總統專機無法成行。塞席爾、馬達加斯加與模里西斯相繼取消飛越授權，使賴清德原定前往史瓦帝尼的國是訪問被迫取消。這不只是一次外交事件，更反映中國正利用國際制度與地緣影響力，全面壓縮台灣官方外交空間。

這種情勢也凸顯出台灣目前面對的國際現實。許多國家即使與台灣保持友好互動，但一旦涉及中國壓力與官方程序時，仍可能選擇退縮。北京的策略已不只是要求各國政治表態，而是進一步透過航空、港口、通訊與國際組織程序，讓台灣逐步陷入形式存在卻實質受限的處境。對台灣而言，這種壓力比傳統外交打壓更具殺傷力，因為被封鎖的已經不只是單一邦交，而是整個國際運作路徑。

歐洲議會友台小組10人代表團在1月訪問台灣，顯示歐洲政界對台灣議題的能見度與支持度正同步上升。（總統府提供）歐洲議會友台小組10人代表團在1月訪問台灣，顯示歐洲政界對台灣議題的能見度與支持度正同步上升。（總統府提供）

值得注意的是，當官方外交路線遭遇封鎖時，另一條外交通道卻正在快速擴張。近年來，來台訪問的外國國會議員數量持續增加，而且規模與層級都明顯提升。今年初義大利派出歷來最大的跨黨派代表團訪台，歐洲議會友台小組率領的10人代表團也在1月抵達台灣，顯示歐洲政界對台灣議題的能見度與支持度正同步上升。

到了2月，由立陶宛、愛沙尼亞、芬蘭、德國、波蘭、瑞典與烏克蘭等7個國家組成的跨國議員代表團，更在台灣停留長達6天。這種跨國、多層次的聯合訪問，在過去幾乎難以想像。這也代表台灣外交模式，正逐漸從過去高度依賴正式邦交與官方體系，轉向更具彈性與民主連結特質的議會外交模式。

法國的情況尤其具有指標性。法國參議院友台小組目前已成為巴黎最大的亞洲交流平台之一，登記成員高達61人。這顯示歐洲內部對台灣的支持，已經不再只是少數友台人士的倡議，而是逐漸進入制度化與常態化階段。當中國可以對行政系統施壓時，卻很難完全控制民主國家的國會系統，因為議員代表的是選民與政黨，而不是單純接受行政命令的官僚體系。民主政治有時確實麻煩，但也正因如此，威權國家很難一次鎖死所有交流管道。人類把權力分散得亂七八糟，偶爾反而變成抵抗壓力的保險機制。

這也代表台灣外交正在出現重要的典範轉移。過去數十年，台灣經常將外交成敗建立在邦交國數量與官方互訪規模之上。如今全球政治環境改變後，真正具有韌性的外交關係，反而越來越建立在國會、地方政府、智庫、學界與民間社會之間的長期網絡。這種結構未必能立刻換來正式邦交，卻能在國際輿論、民主聯盟與政策合作上，形成更穩定的支持基礎。

對台灣而言，這並不代表官方外交已經不重要，而是必須重新理解國際政治的運作方式。北京可以封鎖部分航線，卻無法阻止民主國家的國會議員持續訪台。中國可以施壓行政體系，卻很難完全壓制來自不同政黨與地方政治力量的交流意願。當國際社會對中國威權擴張的疑慮持續升高，台灣在民主、防衛與科技供應鏈上的角色，反而讓許多國家的政治人物更願意公開與台灣互動。

北京越是強力壓制台灣的官方空間，越可能刺激更多國際議員與民間力量主動靠近台灣。圖為中國天安門。（路透檔案照）北京越是強力壓制台灣的官方空間，越可能刺激更多國際議員與民間力量主動靠近台灣。圖為中國天安門。（路透檔案照）

從這個角度來看，賴清德專機受阻雖然是一場外交挫折，卻也意外凸顯出台灣外交正在發生的新變化。官方航道可能遭遇封鎖，但民主國家的政治連結並沒有因此中斷。甚至可以說，北京越是強力壓制台灣的官方空間，越可能刺激更多國際議員與民間力量主動靠近台灣。對許多民主國家的政治人物而言，台灣問題早已不只是區域議題，更是全球民主體系能否抵抗威權擴張的重要象徵。

（作者為時事評論員，推動社會AI與ESG轉型，任教於台灣師範大學）

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