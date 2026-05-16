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自由開講》從盜墓筆記看到考古人力缺口

2026/05/16 10:00

◎ 楊雅璇

清明連假眾人忙著返鄉祭祖時，發生一條新聞「金門驚傳第一起盜墓案縣定古蹟『陳顯墓』遭盜」，約10年前曾流行過一股盜墓小說風潮，詐屍加上魔幻的動作場面，總是能成功吸引讀者注意，沒想到2026年竟然還會出現盜墓新聞，新聞裡寫道：「李嫌過去未曾到過金門，卻事前規劃盜墓行動，他不僅在台灣購買探針、洛陽鏟等專業工具，在2月間抵金後，還前往金寧鄉圖書館借閱《金門的古墓與牌坊》作為『工具書』參考，並逐一研究各古墓位置經多次場勘」。筆者看到這篇新聞，打趣的與考古從業人員讚嘆若不是犯罪，肯自學考古發掘是位人才啊！

自由開講》從盜墓筆記看到考古人力缺口李嫌自學考古，經多次場勘，盜挖金門古蹟「陳顯墓」。（資料照）

說來好笑的故事，其實背後卻有著嚴肅的議題，那就是迫在眉睫的考古人力缺口。以台南地區為例，經驗老道的考古工人，大多是台南科學園區開發時的農民，田地被收購作為高科技產業園區，但開發時遇到考古遺址發掘的需求，習慣務農的這群人，再次回到這片熟悉的土地，重操起鋤頭與圓鍬，只不過挖起的不是數周前種下的作物，而是千年前遺留下的歷史痕跡。南科園區開發已是30年前的故事，當時全盛時期曾有數百人同時投入考古工作，至今仍活耀於考古發掘現場的人力應該不到50位，平均年齡大約在60歲以上。

與所有戶外勞動工作面臨到相同的困境，高溫、工時不穩與收入波動，以及人力老化與招工困難，工作環境普遍辛苦且缺乏保障。而考古工作又需要比一般戶外勞動工作更需要耐心，但凡挖到具指標性的物件，三五天的時間都彎著腰清整是常態，更別提更若挖到人骨，從發現、清整、紀錄到收納，耗時兩周以上也不意外。文初的新聞也寫道「嫌犯破壞墓龜表層花崗石片後，因為含糯米的三合土層太堅硬，無法挖破，就放棄挖掘。」再次強調盜墓並非合法，考古工作與盜墓是雲泥之別，考古目的在重建人類歷史並保護文化資產。但從李嫌的行為可知，縱使在利益誘惑下仍無法掩蓋挖掘工作的辛苦。

高溫、工時不穩與收入波動，以及人力老化與招工困難，使得考古人力缺口大。圖為嘉義市發現台斗坑文化遺址。（資料照）高溫、工時不穩與收入波動，以及人力老化與招工困難，使得考古人力缺口大。圖為嘉義市發現台斗坑文化遺址。（資料照）近期台灣社會移工話題正在熱燒，實際考古現場與開發單位的外籍移工合作，台灣老師傅帶著外籍移工共同發掘，已經不是新鮮事，甚至移工可能在家鄉務農過，操起圓鍬與鋤頭架式更勝台灣年輕人。期待台灣本土勞動力學習這項技術當然重要，但為了考古遺址的保存，甚至是這項技術的延續，或許可以將移工視為解藥之一。與其將考古人力短缺視為無解的結構性問題，不如正視現場早已存在的事實，外籍移工早已參與其中，且具備相應的體力與經驗。與其讓制度持續落後於現實，不如思考如何在法規與培訓上適度開放，讓移工能合法且專業地投入考古工作。

（作者為台灣考古遺址保存推廣協會理事長）

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