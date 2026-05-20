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自由開講》繞行南印度洋的航線：台灣戰略空間的限制與回應

2026/05/20 19:00

◎ 汪品陯

一條航線，映照戰略現實

賴清德總統結束出訪後，搭乘史瓦帝尼國王專機，經由南印度洋航線返臺。這條在航跡圖上顯得迂迴的飛行路徑，並非單純的技術選擇，而是當前臺灣國際處境的具體反映。在北京持續擴大對國際航空體系與第三國影響力的背景下，臺灣元首專機的航線選擇，已不只是飛航問題，更是外交空間的實際邊界。當一條航線必須刻意避開特定空域時，所呈現的正是現實國際體系中的權力分布。

總統賴清德搭乘史瓦帝尼國王專機，經由南印度洋航線返臺，可以看到團隊刻意選擇一條人煙罕至的航線，避免造成困擾。（圖取自flightradar24）總統賴清德搭乘史瓦帝尼國王專機，經由南印度洋航線返臺，可以看到團隊刻意選擇一條人煙罕至的航線，避免造成困擾。（圖取自flightradar24）

航線受限的結構原因：從空域到制度

為何需要繞行南印度洋？關鍵不在距離，而在制度限制。中國透過在國際組織（如國際民航體系）及與部分國家的政治關係，逐步累積對空域使用的影響力。這使得臺灣在進行高層出訪時，航線規劃往往需考量政治風險，而非單純的飛航效率。因此，所謂「繞路」，本質上是一種在既有國際結構下的調整策略。它反映的不是能力不足，而是行動空間受到壓縮後的現實回應。

從「被動繞行」到「主動維持通道」

然而，若僅將這條航線視為限制，則忽略了另一個同樣重要的面向：臺灣仍然維持了可運作的國際通道。透過與理念相近國家的協調，臺灣得以在受限的空域環境中，維持元首出訪與返國的基本運作。這代表臺灣並未被排除於國際體系之外，而是在受壓縮的空間中持續運作。換言之，這條航線同時具有兩種意義：一方面顯示限制，另一方面也證明仍具備一定程度的戰略迴旋空間。

F-16伴飛：從儀式到訊號

當專機進入臺灣空域後，由F-16戰機升空伴飛，這一動作的意義，也不應僅以「禮遇」解讀。在灰色地帶衝突日益頻繁的情勢下，戰機伴飛具有明確的戰略訊號功能。它代表臺灣對周邊空域具備持續監控與即時反應能力，並能在關鍵節點完成防護任務。對內而言，這是國家安全體系運作的具體展現；對外而言，則是對任何可能干擾行為的預防性訊號。

空軍出動4架F-16V戰機執行護航任務，迎接三軍統帥的空中護航畫面稍早也曝光。（軍聞社提供）空軍出動4架F-16V戰機執行護航任務，迎接三軍統帥的空中護航畫面稍早也曝光。（軍聞社提供）

結語：限制與韌性的同時存在

這條繞行南印度洋的航線，不應只被解讀為外交困境的象徵，而應被理解為在限制條件下的運作能力。臺灣當前的戰略處境，確實存在空間壓縮的現實，但同時也展現出在既有國際結構中維持運作的能力。真正值得關注的，不只是航線是否繞遠，而是這樣的運作模式能否長期維持並逐步擴展。在地緣政治壓力持續存在的情況下，戰略空間不會憑空出現，而是透過制度運作與國際協調逐步累積。這條航線，正是這種過程的具體呈現。

（作者為大學生）

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