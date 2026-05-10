自由開講》咖啡拉花世界大賽中被消失的「Taiwan」

◎ 林省吾

終於，政治的手也開始伸進咖啡業界了嗎？

近年來，台灣的精品咖啡產業正逐漸受到世界矚目。其中一個原因，是源自日本時代由日本人移植至台灣的咖啡樹。在熬過了黨國時期的不重視所造成的廢耕，復活後的台灣咖啡豆產量雖然不高，但其優秀品質早已獲得業界高度評價。

咖啡拉花好手林紹興才在美國聖地牙哥贏得世界拉花冠軍，主辦單位WCC在官網介紹註明為「TAIWAN」的競賽者，卻無預警改為「CHINESE TAIPEI」。（資料照）

另一個原因，則是台灣咖啡師的存在。近年來，台灣咖啡師在世界大賽屢創佳績，甚至誕生世界冠軍，以高超技術與創造力獲得國際肯定。同時兼具咖啡生產地與成熟消費市場的兩個角色，望眼世界其實並不多見。如今，要談當代咖啡產業，已無法忽略「Taiwan」。

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然而，這個「Taiwan」，卻被帶有政治意圖的勢力刻意抹去，並被「Chinese Taipei」所取代。事情發生在今年4月舉辦的2026世界咖啡拉花大賽（World Latte Art Championship）。

在世界咖啡活動（WCE）官方網站上，2026年冠軍、台灣選手林紹興的國籍標示，從比賽期間所使用的「Taiwan」，遭改為「Chinese Taipei」。而做出此變更的，正是主辦單位WCC（World Coffee Championships）。

咖啡拉花好手林紹興本來是「TAIWAN」代表，卻無預警改為「CHINESE TAIPEI」。。（圖取自世界拉花藝術賽網站）

更進一步的是，WCC還向歷屆所有得獎的台灣選手寄發官方電子郵件，內容寫道：「根據自2026年4月28日起適用的新規定，過去所有得獎紀錄，也將統一改為『Chinese Taipei』標示。」

這是一種單方面的告知，既缺乏對選手的尊重，也欠缺應有的說明責任。事實上，自2007年首次參賽以來，台灣選手一直都是以「Taiwan」名義出賽。將近20年來，從未出現任何問題。

那麼，為何WCC會突然改變方針？原因其實非常明顯，因為從這次世界拉花藝術大賽開始，中國大型連鎖咖啡企業 luckin coffee（瑞幸咖啡）成為了主要贊助商。

瑞幸咖啡這家公司，本身就是一個相當耐人尋味的存在，2017年創立後，短短3年內便在中國達成超過6900間門市。然而2020年，公司爆發重大財務造假事件，甚至遭NASDAQ下市。即便如此，瑞幸卻奇蹟般完成重建，如今已成長為擁有全球2萬4千間門市的巨大企業。而現在，他們更憑藉龐大的資金力量，逐步擴大對全球咖啡產業的影響力。

這場「奇蹟復活」背後是否存在中國政府資本，目前無法確定。但近年來，瑞幸咖啡確實頻繁展現出與中國政府政策步調一致的傾向。

2020年，瑞幸曾對一名在SNS上發表「台灣是一個國家」相關言論的台灣員工做出停職處分。

WCC會改變台灣名稱，原因中國大型連鎖咖啡企業瑞幸咖啡是主要贊助商。圖為瑞幸咖啡。（澎博檔案照）

2025年，又傳出瑞幸完全沒有依照法律申請，卻企圖進軍台灣市場的新聞。這種遊走法律灰色地帶的試水溫行為，被認為是可能在試探台灣法治的紅線，也有企圖分化台灣內部社會意見的意圖。

而從此次WCC事件來看，不得不說，瑞幸咖啡已經擁有足以影響國際咖啡界的力量。

然而，咖啡業界的案例，終究只是冰山一角。中國企業，以及中國人，即便沒有來自中國政府的直接命令，也內建著在世界各地打壓台灣的DNA。

諷刺的是，自稱社會主義國家的他們，卻以極度資本主義的方式，也就是透過金錢力量，對國際社會施加影響。而令人遺憾的是，自詡為自由民主陣營的我們，也時常被那耀眼的資金光芒蒙蔽雙眼，逐漸失去對真實與誠實的堅持。

「Chinese Taipei」絕對不是「台灣」。從字面上來看，它就是「中國台北」，沒有其餘的解釋餘地。當有人或組織以「Chinese Taipei」稱呼台灣時，實際上等同於接受「台灣是中國一部分」這項中國的政治主張。

在理解這層意義之後，若仍選擇使用「Chinese Taipei」這個名稱來代表台灣，那被視為對中國對外擴張主義的一種默許甚至協力，也無可厚非。當然，最應該負起責任的，其實是長期默許「Chinese Taipei」存在的台灣人自己。

無論是在咖啡界，還是在體育界，若希望未來有一天，台灣選手能夠堂堂正正地以「Taiwan」之名站上世界舞台，那麼首先應該做出改變、展現態度的，就應該是台灣人自己。

而那一天，不該是「總有一天」。而是今天。

（作者為 台灣獨立建國聯盟日本本部中央委員）

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