自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

​自由開講》平權外衣下的統戰木馬 守護國門不容退讓

2026/05/22 15:00

◎ 池明

4月30日至5月4日於高雄舉行的2026亞洲同志運動會，爆出中國籍人士報名人數異常增長至八百餘人，不僅大量使用AI生成偽造的專業證明，更傳出有解放軍背景人士企圖夾帶闖關。所幸高市府運發局與中央主管機關聯手嚴格把關，具備國安疑慮的名單最終「一件都送不進」移民署，成功拆解這枚統戰未爆彈。這起事件是典型的「灰色地帶」壓力測試，意圖試探台灣民主體制的邊界與韌性。

高雄舉行的2026亞洲同志運動會，爆出中國籍人士報名人數異常增長至八百餘人。（資料照）高雄舉行的2026亞洲同志運動會，爆出中國籍人士報名人數異常增長至八百餘人。（資料照）從地緣政治與資訊作戰的視角觀察，這類「人海戰術」與科技偽裝的結合，正是中共滲透伎倆新常態。利用台灣社會對性別平權與多元開放的高度包容，敵對勢力企圖將非典型的人員移動常態化，藉此測試或削弱我國對邊境管理的敏感度。當民間體育活動被注入政治目的，甚至夾雜具備軍事背景的「影武者」，民主國家便面臨了「包容性」與「生存性」的兩難權衡。

此次高雄市政府與中央主管機關的聯手處置，展現了高度的「民主防衛」自覺。行政機關堅持實質審查、要求核實行程，並非對性別平權價值的排斥，而是守護法理主權與社會安全的必要屏障。當主辦單位因無法交代理路而自動放棄送件，實則證明了行政規範在面對惡意滲透時，具備第一時間「除錯」的功能。

防範紅色滲透，從來不只是國安局或國防部的責任，而應從地方到中央各級行政層級、甚至是全體公民都必須具備的意識。（美聯社檔案照）防範紅色滲透，從來不只是國安局或國防部的責任，而應從地方到中央各級行政層級、甚至是全體公民都必須具備的意識。（美聯社檔案照）防範紅色滲透，從來不只是國安局或國防部的責任，而應從地方到中央各級行政層級、甚至是全體公民都必須具備的意識。高雄市政府在第一線協辦時展現的警覺性，以及堅持「釐清疑慮前絕不放行」的底線，深值國人高度肯定。

台灣的民主自由是我們最珍視的生活方式，但絕不能成為國家安全的漏洞。面對手法日益翻新、甚至結合科技變造的統戰滲透，我們的防衛機制一步都不能退讓。唯有強化行政體系的警覺度、堅定全民國安意識，並將其提升至國安層次進行多方整合，我們才能在守護人權價值的同時，更守護住台灣這座得來不易的民主堡壘。

（作者為教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書