​自由開講》平權外衣下的統戰木馬 守護國門不容退讓

◎ 池明

4月30日至5月4日於高雄舉行的2026亞洲同志運動會，爆出中國籍人士報名人數異常增長至八百餘人，不僅大量使用AI生成偽造的專業證明，更傳出有解放軍背景人士企圖夾帶闖關。所幸高市府運發局與中央主管機關聯手嚴格把關，具備國安疑慮的名單最終「一件都送不進」移民署，成功拆解這枚統戰未爆彈。這起事件是典型的「灰色地帶」壓力測試，意圖試探台灣民主體制的邊界與韌性。

高雄舉行的2026亞洲同志運動會，爆出中國籍人士報名人數異常增長至八百餘人。（資料照）從地緣政治與資訊作戰的視角觀察，這類「人海戰術」與科技偽裝的結合，正是中共滲透伎倆新常態。利用台灣社會對性別平權與多元開放的高度包容，敵對勢力企圖將非典型的人員移動常態化，藉此測試或削弱我國對邊境管理的敏感度。當民間體育活動被注入政治目的，甚至夾雜具備軍事背景的「影武者」，民主國家便面臨了「包容性」與「生存性」的兩難權衡。

此次高雄市政府與中央主管機關的聯手處置，展現了高度的「民主防衛」自覺。行政機關堅持實質審查、要求核實行程，並非對性別平權價值的排斥，而是守護法理主權與社會安全的必要屏障。當主辦單位因無法交代理路而自動放棄送件，實則證明了行政規範在面對惡意滲透時，具備第一時間「除錯」的功能。

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防範紅色滲透，從來不只是國安局或國防部的責任，而應從地方到中央各級行政層級、甚至是全體公民都必須具備的意識。（美聯社檔案照）防範紅色滲透，從來不只是國安局或國防部的責任，而應從地方到中央各級行政層級、甚至是全體公民都必須具備的意識。高雄市政府在第一線協辦時展現的警覺性，以及堅持「釐清疑慮前絕不放行」的底線，深值國人高度肯定。

台灣的民主自由是我們最珍視的生活方式，但絕不能成為國家安全的漏洞。面對手法日益翻新、甚至結合科技變造的統戰滲透，我們的防衛機制一步都不能退讓。唯有強化行政體系的警覺度、堅定全民國安意識，並將其提升至國安層次進行多方整合，我們才能在守護人權價值的同時，更守護住台灣這座得來不易的民主堡壘。

（作者為教師）

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