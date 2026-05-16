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自由開講》在阿根廷欣賞表演文化 想起台灣觀光產業

2026/05/16 11:30

◎ 賴慧娜

到阿根廷布宜諾斯的國際旅客大都會去欣賞Tango Show。

我們行前在TripAdvisor上訂的，到時有小巴來旅館接我們，一車20多人，都是國際觀光客。領隊一路介紹Tango 的歷史。

阿根廷布宜諾斯的Tango Show，可當作台灣將表演文化融入觀光產業的政策參考。圖為布宜諾斯的Tango Show。（歐新社檔案照）阿根廷布宜諾斯的Tango Show，可當作台灣將表演文化融入觀光產業的政策參考。圖為布宜諾斯的Tango Show。（歐新社檔案照）餐廳約可坐300多人，滿座。舞台上有四名樂師.大提琴、鋼琴，手風琴、吉他。

舞與舞間演奏阿根庭音樂，以手風琴手為主奏。最後的壓軸是一對資深表演者的大鼓與甩石舞，甩石舞是阿根廷過去甩石馴馬的技術，現在已經不用，而成為表演藝術。在小小舞台上展現阿根廷田野的豪邁與力道。覺得126 美元看這場dinner show很值得。

我想起台灣的觀光產業，我帶孫子們到阿里山台灣原住民部落村，看到的表演者，下了舞台就是餐廳waitresses 或紀念品店售貨員，也不必換裝。

我深深思考有沒有辦法把台灣大眾文化產業品質提升呢？越南有水戲、竹馬戲，結合在地自然生態產生的表演藝術，政府大力宣傳，觀光客慕名來旅遊。我們的特色在那裡？我們有布袋戲、扯鈴、馬戲等，每年海外僑社辦台灣文化節，政府會派出優良表演團共襄盛舉，可是回台灣來卻看不到。

自由開講》在阿根廷欣賞表演文化 想起台灣觀光產業悟遠歌仔戲團曾配合礁溪泡湯與那卡西走唱傳統，難道不能編織成珍貴而有在地特色的文化體驗來推廣嗎？（悟遠劇坊提供）

林紋手的悟遠歌仔戲團曾在礁溪老爺飯店為觀光客演出，配合礁溪泡湯與那卡西走唱傳統，難道不能編織成珍貴而有在地特色的文化體驗來推廣嗎？語言不應成為障礙，我們去看越南的水戲與日本的歌舞伎時也聽不懂他們的語言，但音樂旋律與身體的韻律可以讓人感受到。昔日廖瓊枝在國際文化人士前演唱歌仔戲哭調，外國人落淚，主人問客人，聽得懂她在唱甚麼嗎？客人道：不懂唱詞，但這麼悲傷讓我情不自禁。（大意）

希望我們能把精緻的表演文化融入觀光產業，這是一舉數得的政策。

（作者為旅居洛杉磯，太平洋時報退休記者）

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