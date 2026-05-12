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自由開講》台股4萬點之上 我們還要走回頭路嗎？

2026/05/12 08:00

◎ 蘇勳璧

2026年5月，台股站上4萬點，市場甚至喊出5萬點的想像空間。這不只是資本市場的狂熱，而是台灣經濟結構正在改變的結果。若有人還把這一切解讀為「景氣循環」或「運氣好」，那恐怕是刻意忽視了過去十多年的政策選擇所帶來的分水嶺。

自由開講》台股4萬點之上 我們還要走回頭路嗎？台股站上4萬點，是過去十多年的政策選擇所帶來的分水嶺。（資料照）

把時間拉回到馬英九執政時期，台灣選擇的是「全面押注中國」。ECFA、服貿、兩岸高度整合，表面上是市場擴張，實際上卻是產業與資本外移。中國高速成長，台灣成為供應鏈附庸，換來的是薪資停滯、青年低薪，以及對單一市場的高度依賴。那不是繁榮，而是把未來押在別人的成長上。

接著來到蔡英文時期，路線開始逆轉。面對美中對抗與全球供應鏈重組，台灣沒有再把雞蛋放在同一個籃子裡，而是強化半導體優勢、推動產業回流、分散市場風險。結果很清楚：GDP穩定成長、人均所得上升、出口結構升級。更關鍵的是，台灣不再是「依附中國的經濟體」，而是成為全球科技產業不可或缺的一環。

到了賴清德時代，這條路線不只延續，還被進一步強化。AI產業崛起，從晶片到伺服器，台灣站在供應鏈核心位置。這也是為什麼台股能創新高—因為資金押注的是「不可替代性」，不是短期炒作。同時，政策開始更明確地把「經濟安全」與「國家安全」連結在一起，這其實就是對過去錯誤路線的修正與防堵。

反觀中國，情勢已經完全翻轉。房地產泡沫破裂、地方財政吃緊、青年失業攀升，經濟動能明顯衰退。今天的中國，更像是一個需要外部動能的經濟體。也正因如此，台灣的價值變得更敏感。當中國需要突破困境，最直接的方式，就是重新把台灣納入其經濟體系。這不是陰謀論，而是經濟邏輯。

自由開講》台股4萬點之上 我們還要走回頭路嗎？中國房地產泡沫破裂、地方財政吃緊、青年失業攀升，經濟動能明顯衰退，台灣內部卻仍有人試圖把路線帶回過去。圖為碧桂園。（彭博檔案照）

問題是，在這樣的現實下，台灣內部卻仍有人試圖把路線帶回過去。當年過度依賴中國的風險已經被驗證，卻還有人主張重啟九二共識那條路。這不是單純的政策選擇，而是對現實的錯判，甚至是對風險的刻意忽視。

股市4萬點，其實是一個訊號：國際資本正在用資金支持台灣現行路線，認為台灣的方向是正確的。但真正該問的是—我們是否有足夠的警覺，不讓這樣的成果被帶回舊時代？

歷史已經給過答案。問題只在於，我們要不要記得。

（中台灣教授協會常務理事 、公衛學者）

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