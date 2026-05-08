美台觀測站》立院在野黨團通過「精準閹割版」軍購條例

立法院在野黨團終於提出了確定版本的軍購條例，總金額將匡列新台幣7800億元，並於8日三讀通過。這是一個非常精準閹割版的軍購條例，實際上大力打擊了台灣未來幾年對於安全實力的建構方案。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

歷經六個多月的延宕，立法院在野黨團終於提出了確定版本的軍購條例，總金額將匡列新台幣7800億元，並於8日三讀通過。這是一個非常精準閹割版的軍購條例，實際上大力打擊了台灣未來幾年對於安全實力的建構方案。

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立院通過7800億軍購條例，大砍無人機艦、C5ISR指管系統、AI作戰能力及產業鏈建構等關鍵項目，並設下重重程序限制，恐卡住後續軍購推動與國防產業發展。 （取自貼文）

從總金額來看，行政院與美國共同推出8年1.25兆的軍購案，這是一個預算的上限概念。而在野黨提出的版本，總額先砍到6折，在內容上面也設下重重的阻礙，意圖阻止台美軍購。



從項目上來看，白藍兩黨刪掉了台美合作的C5ISR指管系統（指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察）的建構（相當於買電腦但砍掉作業系統和軟體），刪除AI作戰能力建構、無人機艦及「非紅」軍工產業鏈的預算。這是對於台灣軍事實力的長期發展計劃非常精準的打擊（然後反過來再抹黑這些發展軍事產業實力的計劃叫做弊案）。



我們至今沒有看到任何在野黨的人出來解釋，為什麼不要加強台美合作？為什麼「國內無人機製造、飛彈防禦及AI驅動的指揮控制系統」這些東西不需要？

如果說要用一般預算來編，在野黨的人也強力反對軍事預算排擠一般預算，不是嗎？用特別預算來編就是為了避免排擠其他項目，然後特別預算又刪掉，到底是為了什麼呢？

同時，在軍購的部份，在野黨只有先通過已經有發價書的部份三千億，第二部份四千多億還限定需要在「一年內」同意出售才能動用預算。

國民黨主席鄭麗文表示，守住「只限對美軍購」的原則，拒絕民進黨提出的1.25兆元「空白支票」。（資料照）

這有幾個很大的問題。首先，因為軍購案的提出、發價書、以及與廠商的議價，每一個時間點的價錢會有波動，現在把價錢寫死的後果就是，如果價錢有波動那我們能買到的東西就變少了，談判的空間也沒有了。



第二，這個特別預算原本是8年的計劃期程，原本軍事專家就有指出，8年要執行完都已經是很趕了，而現在傅崐萁特別把後面的項目限定在「1年之內」要完成，目的其實就是要讓整個案子無法運行。



進一步來說，這整個條例的通過其實是為了卡住軍購預算的使用，而不是賦予行政院使用預算的權力。

正常的流程應該是行政院編好預算之後，送到立法院審查議。然而，在這個條例下，之後的軍購流程變成立法院要先「同意」，行政院才能開始編預算，也就是說之後每一項軍購，國民黨都可以跟你拖個半年一年，這樣子所有的東西都買不了。

從美方的角度來說，如果我們每一個軍購項目都要像這次的特別預算一樣來搞個半年，誰有這個餘裕空著生產線等我們呢？哪有人有這個閒功夫去每一項軍購都來跟你遊說半天？這個是台灣需要的防衛項目，不是美國的，結果現在是台灣人自己在卡自己，美國人當然覺得莫名其妙。

提醒大家，台灣的民意有超過6成以上都支持要加強防衛能力，也超過6成支持國防特別預算，現在兩個在野黨是在做跟民意背道而馳的事情。

白藍兩黨刪掉軍購案中的國內委製案。圖為「強弓」飛彈。（圖取自中科院影片）

同時，在野黨也完全罔顧各界專家的忠告。

近期已經有非常多的軍事專家、國內外的官員與專家學者提出示警，認為台灣應該全力加強防衛的實力。曾於川普1.0擔任副國安顧問的博明（Matt Pottinger）、以及智庫研究資深專員包傑明（Seamus Boyle）以「 國民黨恐錯失借鏡烏克蘭戰爭和伊朗戰爭的教訓」為題，投書天下雜誌，他們很明白地指出「國民黨有機會向台灣選民及對其抱持疑慮的美國等夥伴，證明自身認真看待台灣國家安全且能通過有意義的國防預算，但他們幾乎要搞砸這次機會。」



當然我們也不能就此氣餒。台灣的自我防衛能力已經是很強大的，國防產業也正在起飛當中，而且近年來隨著全社會防衛韌性的提倡，愈來愈多人投入民防訓練，加強了整體的防衛意志。我們的在野黨並不想要讓投入國防產業的科技公司與生產業者們多拿到資源來做發展，也不想要加強那些讓中國害怕的部份，這是中國宣傳與影響力的展現，所以我們更需要努力加強防衛能量！



其實在過去一年來，美國國會議員、智庫學者、國際媒體都已經有無數多次直接點名國民黨，呼籲不要減弱台灣的防禦能力。博明等人強調，無人機、多層次的防空系統、火炮等武器對台灣來說都是非常重要，當台灣具備可靠的軍事實力時，才能夠嚇阻北京、守護民主。很可惜現在國民黨沒有在乎這些事情。



半年來的軍購條例審查鬧劇終於畫下句點，而且是結束在這樣一個對台灣防衛能力的重大打擊上面。對美國來說，很多人可能會怪罪執政黨沒有能力搞定分裂的國會；從外界來看國民黨的話，通過7800億版本並不會是什麼親美派拉回一些影響力，而是「紅統派」的全面勝利。

軍購案被大砍6折後，是以傅崐萁為首的精準閹割版本蓋掉了國民黨內的親美派。（資料照）

美國政府方面已經多次表達支持全面性的軍事防衛專案、支持1.25兆的全面方案，所以被大砍一番之後，並不會把國民黨通過的三分之二版本視為親美派的勝利，也不會覺得是親美派努力，而是以傅崐萁為首的精準閹割版本蓋掉了國民黨內的親美派。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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