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矢板明夫觀點》中國前防長魏鳳和、李尚福被判死緩 看台灣政客的「北京幻想」

連魏鳳和、李尚福這種天天替習近平喊打喊殺、賣命威脅台灣的人，最後都落得如此下場。那麼，台灣的政治人物，又憑什麼認為自己能得到真正的信任？伴君如伴虎。獨裁者從來不講感情，今天可以把你當貴賓，明天就可以把你當棄子。
矢板明夫

矢板明夫

2026/05/09 21:00

◎ 矢板明夫

中國前國防部長李尚福、魏鳳和，7日雙雙被中國軍事法院判處「死刑、緩期兩年執行」。這在中共軍方高層中，是極其罕見的重判。更諷刺的是，這兩個人，過去都曾經是習近平最信任的人。

中國前國防部長魏鳳和（左）、李尚福（右）雙雙被中國軍事法院判處「死刑、緩期兩年執行」。 （取自貼文）中國前國防部長魏鳳和（左）、李尚福（右）雙雙被中國軍事法院判處「死刑、緩期兩年執行」。 （取自貼文）

很多人可能已經忘了，魏鳳和是習近平2012年剛上台時，親自拔擢的心腹。當年，習近平甚至為他一個人舉辦上將授銜儀式。這在中共軍史上非常少見。江澤民、胡錦濤時代，通常一次都是好幾位將領一起授銜。只有魏鳳和，是「單獨授銜」。那種感覺，就像皇帝在昭告天下：「這是我的人。」

而魏鳳和也確實拼命向習近平表忠心。2022年，新加坡香格里拉對話會上，魏鳳和公開放話：「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊一定不惜一戰。」當時震動了國際社會。

後來接任國防部長的李尚福，也是一樣。2023年在新加坡，他同樣對台灣問題放狠話，強調「中國絕不允許台灣獨立」，甚至擺出一副準備和全世界翻臉的姿態。

這兩個人，可以說是「掏心掏肺」替習近平衝鋒陷陣的人。

結果呢？一個失蹤、一個落馬。最後雙雙被判死緩，沒收財產、剝奪政治權利終身。

這其實就是獨裁政治最可怕的地方。

在民主國家，政治人物最怕的是選票。但在獨裁國家，官員最怕的，往往是「老闆突然不相信你了」。

昨天你還是「自己人」，今天就可能變成「反黨集團」。而且越是親信，往往死得越慘。因為獨裁者最大的恐懼，不是來自敵人，而是自己身邊的人。

歷史上，這種故事太多了。崇禎殺袁崇煥、洪秀全屠東王府、斯大林清洗元帥、金正恩處決姑丈。尤其到了政權後期，統治者往往會進入一種高度猜忌狀態。越「忠誠」的人，越可能成為下一個祭品。

看看魏鳳和、李尚福的下場，台灣的政治人物憑什麼認為自己能得到真正的信任？圖為鄭麗文與習近平會面。（美聯社檔案照）看看魏鳳和、李尚福的下場，台灣的政治人物憑什麼認為自己能得到真正的信任？圖為鄭麗文與習近平會面。（美聯社檔案照）

所以最近看到國民黨有些政治人物，去了北京見習近平一面，就覺得自己「深獲信任」、「掌握兩岸密碼」，真的有點太高估自己了。

連魏鳳和、李尚福這種天天替習近平喊打喊殺、賣命威脅台灣的人，最後都落得如此下場。那麼，台灣的政治人物，又憑什麼認為自己能得到真正的信任？

伴君如伴虎。獨裁者從來不講感情，今天可以把你當貴賓，明天就可以把你當棄子。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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