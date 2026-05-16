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自由開講》被忽略的退休十年，正在改變台灣系列（下篇）行動篇

2026/05/16 11:00

◎ 謝旻憲

把退休，從問題變成一種能力

當人持續參與、有角色、有被需要的感受，健康與心理狀態都會維持在更好的水平，這也是任何醫療或照護系統難以單獨達成的效果；示意圖。（馬公市公所提供）當人持續參與、有角色、有被需要的感受，健康與心理狀態都會維持在更好的水平，這也是任何醫療或照護系統難以單獨達成的效果；示意圖。（馬公市公所提供）當我們談高齡社會，常以「負擔」為出發點：醫療支出增加、長照人力不足、財政壓力上升。但如果換一個角度，退休世代其實也是一股尚未被好好運用的資源。

新一代的退休者，受教育程度較高，擁有專業經驗與穩定收入，也更重視生活品質。他們不只是服務的接受者，也有能力成為社會的參與者與貢獻者。問題在於，制度是否提供了讓他們發揮的場域。

當生活場景被重新設計，角色也會隨之改變。在新的社區中，有人可以分享專長、帶領課程，有人參與地方服務，有人投入小型生產或文化活動。這些行動未必以經濟收益為主要目的，但卻能形成穩定的社會連結與支持網絡。

當我們談高齡社會，常以「負擔」為出發點：醫療支出增加、長照人力不足、財政壓力上升。（資料照）當我們談高齡社會，常以「負擔」為出發點：醫療支出增加、長照人力不足、財政壓力上升。（資料照）而這樣的網絡，正是預防孤立與延緩失能的關鍵機制。當人持續參與、有角色、有被需要的感受，健康與心理狀態都會維持在更好的水平，這也是任何醫療或照護系統難以單獨達成的效果。因此，關鍵不只是空間或產業，而是如何重新定義「退休」。從過去的退出與依賴，轉向一種持續參與、持續創造的生活狀態。

在政策層面，可以從三個方向推動：

一是將樂齡學習從課程提供者，轉型為生活平台，協助長者建立新的人際與生活結構；

二是鼓勵跨域合作，讓地方政府、民間組織與產業共同參與，形成多元支持系統；

三是建立誘因機制，讓健康長者願意移動、參與，甚至長期投入地方。

我們或許該開始思考：與其把高齡視為需要被解決的問題，不如把退休視為一種可以被培養的能力；圖為澎湖各社區組成銀髮隊伍。（資料照，澎湖縣政府提供）我們或許該開始思考：與其把高齡視為需要被解決的問題，不如把退休視為一種可以被培養的能力；圖為澎湖各社區組成銀髮隊伍。（資料照，澎湖縣政府提供）當越來越多人選擇用新的方式過退休生活，高齡社會的樣貌也會隨之改變。我們或許該開始思考：與其把高齡視為需要被解決的問題，不如把退休視為一種可以被培養的能力

當人們有能力設計自己的晚年，社會也才有可能真正走向健康而可持續的未來。更重要的是，這不只是高齡者的議題，而是每一個正在邁向退休世代的人，都必須提前準備的生命課題。退休不再是某一天突然發生的轉折，而是一段可以被規劃、被練習、甚至被優化的人生能力。

（作者為作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

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