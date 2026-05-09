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自由開講》毒駕非僅治安事件 應以公衛角度尋求治本

2026/05/09 13:30

◎ 黃金舜

近年因新興毒品層出不窮，包含新化學物質或混入加熱菸等施用方式，導致毒駕之案例也節節攀升。近日立委質詢時指出，毒駕案件由2024年之2,619件，於2025年暴增至8,659件，今年僅1至3月即有3,223件毒駕已成為臺灣不得不面對的議題，更導致無數家庭的悲劇。

吳姓男子在嘉市毒駕肇事，所駕駛白色轎車直衝道路中央安全島，車頭受損。（資料照，警方提供）吳姓男子在嘉市毒駕肇事，所駕駛白色轎車直衝道路中央安全島，車頭受損。（資料照，警方提供）臺灣交通，曾被國際媒體稱為「行人地獄」，除先天設計不良，駕駛人習慣也是主因之一，近日嘉義之疑似毒駕事件，使國人更加惶恐不安，「馬路如虎口」已是國人每天必須面對的現實。

毒駕並非僅是治安事件，而是系統性問題，應由公共衛生手段，系統性由根源解決。要根絕毒駕的成因，需考量藥品之流向管理、成癮治療、心理衛生以及社區支持等公共衛生議題；毒駕之行為人，可能伴隨精神壓力、情緒障礙、藥物濫用等問題，若僅由刑事司法系統對行為人進行處罰，未針對其問題根源給予適當協助，除陷入抓不勝抓之窘境外，更將因此排擠已經過勞的刑事司法體系資源，使國家進入每況愈下之惡性循環。

我認為，應由四大面向著手：

一、建立校園與社區預防教育

由校園及社區，使國人能建立拒絕毒品、正確面對成癮物質及藥品觀念及正確駕駛習慣。

二、擴充成癮治療及預防矯正措施，輔以心理支持系統

對於已遭查緝者，應加強目前之矯正及預防措施，或可考慮研議除目前第一、第二級毒品外之戒癮治療相關制度，並強化矯正措施；示意圖。（資料照，民眾提供）對於已遭查緝者，應加強目前之矯正及預防措施，或可考慮研議除目前第一、第二級毒品外之戒癮治療相關制度，並強化矯正措施；示意圖。（資料照，民眾提供）對於已遭查緝者，應加強目前之矯正及預防措施，或可考慮研議除目前第一、第二級毒品外之戒癮治療相關制度，並強化矯正措施。

部分施用毒品者係因情緒或生活壓力之因素所致，除強化相關成癮治療，應輔以適當心理衛生資源，或可借鑒衛生福利部「青壯世代心理健康支持方案」，對成癮者設計相應之心理支持系統，應能提升成癮治療成功率。

三、強化醫療早期介入

許多法界先進多次呼籲，成癮者需要的不是處罰而是醫療協助，我身為藥師也非常贊同，而社區藥局作為深入國人生活圈的據點，可進行包含括用藥指導、異常使用警訊通報、健康衛教與疑似成癮者之協助通報、轉介等工作，可作為醫療介入之前哨站及轉介者。

四、以AI設備預判駕駛風險，警示預防作為

社區藥局作為深入國人生活圈的據點，可進行包含括用藥指導、異常使用警訊通報、健康衛教與疑似成癮者之協助通報、轉介等工作；示意圖。（資料照）社區藥局作為深入國人生活圈的據點，可進行包含括用藥指導、異常使用警訊通報、健康衛教與疑似成癮者之協助通報、轉介等工作；示意圖。（資料照）以AI分析過往案例，於高風險路段設置AI設備，依據車輛動態協助判斷駕駛人毒駕之可能性及風險，使有限之警力得以有效調度，防患未然。

毒駕破壞不僅是治安，而是無數家庭的幸福與社會安全底線。我除對第一線刑事司法人員堅守治安的第一線表達敬佩，也提出前述四大面向，呼籲政府應通考量各項政策手段系統性解決毒駕問題，我亦將持續以藥師的身分堅守在國人健康的第一線

☆少一份毒品就多一份健康，自由電子報提醒您遠離毒品☆

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會榮譽理事長）

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