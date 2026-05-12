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自由開講》擋台灣進WHA，世界公衛治理就缺一角

2026/05/12 10:00

◎ 再米

第79屆世界衛生大會即將在日內瓦登場，台灣仍被迫以場外論壇、智慧醫療展與援外成果證明，被迫缺席的不只是台灣代表，更是一套可運作的公衛能力。外交部規劃「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，國合會也將辦理跨國智慧醫療與公衛體系升級論壇；台灣協助索馬利蘭建立緊急醫療應變體系，已讓當地醫院在接獲需求後2分鐘內完成救護車派遣。這些事實說明，台灣爭取的不是一個象徵性的會場席次，而是讓全球公衛網絡補上可用的一角

中國政府長年把台灣參與WHO與WHA政治化，表面上是所謂政治原則，實際後果卻恐使全球衛生治理留下盲區；圖為醫事團體強調，守護全球健康，台灣不能缺席。（資料照）中國政府長年把台灣參與WHO與WHA政治化，表面上是所謂政治原則，實際後果卻恐使全球衛生治理留下盲區；圖為醫事團體強調，守護全球健康，台灣不能缺席。（資料照）中國政府長年把台灣參與WHO與WHA政治化，表面上是所謂政治原則，實際後果卻恐使全球衛生治理留下盲區。傳染病、急難救護、數位健康與醫療資訊管理，都不會因政治邊界就停止流動。當一個有能力分享制度、技術與人道援助的民主社會被排除，不會讓國際組織更中立，只會讓治理盲區被政治放大。

索馬利蘭案例的重點，不在於「兩分鐘」這個數字本身，而在於它證明台灣輸出的不是宣示。台灣協助當地培訓醫療人員、導入設備、建立標準流程，讓原本較零散的應變模式逐步轉向制度化運作。醫療援外若只停在捐贈，很容易被看成短期善意；能把急救、派遣、資訊管理與社區演練串成系統，才是真正能留下來的治理能力。

索馬利蘭案例的重點，不在於「兩分鐘」這個數字本身，而在於它證明台灣輸出的不是宣示。（資料照，擷取自TaiwanICDF YouTube）索馬利蘭案例的重點，不在於「兩分鐘」這個數字本身，而在於它證明台灣輸出的不是宣示。（資料照，擷取自TaiwanICDF YouTube）智慧醫療展與場外論壇，也不應只被看成台灣被擋在會場外的替代活動。台灣能貢獻的，正是健保經驗、醫療院所、資通訊產業與公衛治理的整合能力。政府若能把展示成果轉成夥伴國可參照、可調整、可落地的合作方案，醫衛外交才不會停在活動宣傳，而能成為可複製的制度合作。

因此，台灣推動參與WHA的論述，應從「台灣為何被排除」推進到「排除台灣會讓世界失去什麼」。世界失去的，是一套可被驗證、可被分享、也能在第一線救命的公衛能力。政府對外論述也須更準：清楚區分中國政府的政治封鎖，與中國人民、各國人民的健康需求；讓台灣進入世界衛生體系，不是禮遇台灣，而是讓世界少一個防疫與救援破口。

（作者為退休人士）

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