自由開講》拍照比「耶」會外洩指紋？科技時代的安全提醒

◎ 周信褔

近年來，隨著影像解析技術與人工智慧的快速發展，有關「透過照片取得指紋資訊」的討論逐漸浮上檯面。尤其在日常生活中，民眾習慣於拍照時比出「耶」的手勢，手指正面清晰曝光，也引發部分人對於個資安全的疑慮：這樣的影像，是否可能被不法人士利用，進而影響門禁或金融安全？

「影像中可見紋路」與「成功複製並通過指紋辨識系統」之間，仍存在相當大的技術門檻。（法新社檔案照）從技術層面來看，高解析影像確實有機會捕捉到手指表面的紋路細節。在特定條件下，例如距離足夠近、光線充足、設備解析度極高，再加上影像放大與演算法處理，理論上可以重建部分指紋紋路。然而，必須強調的是，「影像中可見紋路」與「成功複製並通過指紋辨識系統」之間，仍存在相當大的技術門檻。

現行多數指紋辨識設備，已具備活體偵測與多重驗證機制，例如溫度感應、電容變化判斷，甚至結合密碼或其他身份驗證方式。因此，單純透過一般社群照片，直接破解手機、門禁或金融系統的機率並不高。對於一般民眾而言，無須過度恐慌，但對於企業經營者、公眾人物或高資產族群，則仍應適度提高警覺。

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在資訊高度流通的時代，影像早已不只是紀錄，更可能成為資料的一部分；示意圖。（路透檔案照）值得注意的是，風險往往來自「條件累積」。當個人影像長期在公開平台曝光，且多為高畫質近距離拍攝，再搭配特定目標鎖定與技術手段，確實可能增加被分析與利用的機會。在資訊高度流通的時代，影像早已不只是紀錄，更可能成為資料的一部分。

因此，從預防角度出發，民眾可以採取一些簡單但有效的作法。例如，在拍照時避免手指正面過度靠近鏡頭，或改以其他手勢取代；在重要設備與帳戶安全上，採用多重驗證機制，而非單一依賴指紋辨識；同時定期檢視個人數位安全設定，降低潛在風險。

在重要設備與帳戶安全上，可採用多重驗證機制，而非單一依賴指紋辨識；示意圖。（資料照）由中華民國防身術競技協會暨中華特勤隨扈保鏢協會理事長周信褔觀察指出，現代安全的概念已從傳統的實體防護，延伸至資訊與影像層面。過去我們關注的是門鎖與防盜，現在則需要關注資料與數位足跡。安全不再只是「防範外在威脅」，更是「管理自身資訊」。

拍照比「耶」本身並無不妥，它象徵著輕鬆與喜悅。但在科技快速演進的今天，每一個看似微小的習慣，都可能成為資訊的一部分。與其過度擔憂，不如提升風險意識，調整使用習慣。

安全從來不是恐懼，而是一種選擇。當我們多一分警覺，就能為自己多建立一道防線。

（作者為中華民國防身術競技協會及中華特勤隨扈保鏢協會理事長）

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