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自由開講》從行政分治到文化振興：反思台南「保西」地區的百年孤寂

2026/05/12 13:30

張清泓

保西代天府（大人廟）。這座創建於1662年，主祀三府千歲（三曹老爺）的古剎，是在地人文精神堡壘與認同來源；圖為保西代天府座談會。（筆者提供）保西代天府（大人廟）。這座創建於1662年，主祀三府千歲（三曹老爺）的古剎，是在地人文精神堡壘與認同來源；圖為保西代天府座談會。（筆者提供）2026年5月初，台南當地知名宮廟歸仁仁壽宮正式發表《新仁壽宮誌》，這一場歷時近四年的文化記憶工程，為鄰近地區的文化書寫提供了重要的參照起點。仁壽宮透過文獻扎根，將歷史脈絡與信仰價值系統性地傳承，也展現了地方信仰在文化定位的能動性。而保西地區同樣擁有無可取代的文化信仰：保西代天府（大人廟）。這座創建於1662年，主祀三府千歲（三曹老爺）的古剎，是在地人文精神堡壘與認同來源，而保西對於自身文本的書寫，他山之石是否可供借鏡，亦值得省思～

保西地區的歷史脈絡可追溯至明鄭時期（1664年）的「保大里」。保大里以許縣溪為界，分為保東與保西，不僅是府城東門城外最繁榮的糧倉，更是當時台灣府城四坊二十四里之一。然而，日治時期1920年實施地方改正，行政劃分打破了保大集村共同體，保東被劃入關廟，保西則併入歸仁 。隨著行政重心移往都市，建設與資源隨之挪移，加上在地「輕航機場」設立與「農業特區」限制，使原本具備獨立主體性的保大生態，在行政體系中被降格並逐漸邊緣化，地方陷入長年的發展困局。

隨著近年台南高鐵腹地的重大建設，北歸仁的保西地區雖擁有深厚的歷史底蘊，卻在都市化過程中被遺忘，成為歸仁與關廟的北郊。（筆者提供）隨著近年台南高鐵腹地的重大建設，北歸仁的保西地區雖擁有深厚的歷史底蘊，卻在都市化過程中被遺忘，成為歸仁與關廟的北郊。（筆者提供）歸仁地區長期存在嚴重的「南北發展不均」，隨著近年台南高鐵腹地的重大建設，北歸仁的保西地區雖擁有深厚的歷史底蘊，卻在都市化過程中被遺忘，成為歸仁與關廟的北郊。雖然早在1937年日治時期就有大人廟部落地方振興的討論，九十年至今過去，卻隨政權更迭而不了了之。近期，在地議員多次在保西代天府召開說明會，力促中央與地方重視保西的停滯現況，並要求啟動花卉觀光、生態景觀與文化街區等具體建設，強調保西並非缺乏條件，而是缺乏文化整體的規劃與行動參與。

保西的振興不應止於文獻整理，更需結合地方創生與政策對接；圖為保西代天府（大人廟）部落振興座談會。保西的振興不應止於文獻整理，更需結合地方創生與政策對接；圖為保西代天府（大人廟）部落振興座談會。保西的振興不應止於文獻整理，更需結合地方創生與政策對接。從2022年在地曾推動「北歸仁紅瓦厝文化行旅」到去年成功爭取「保東糖漏窯」的文資身份，皆證明了該地區具備文化動能本質，只是仍是市政資源的殘補弱勢。2026年九合一大選升溫、行政資源勢必面臨重新配置，保西地方人士應提出以「文化廊道」為核心論述，將傳統文化與信仰轉化為地方政策之誘因，而這是一場跨越百年的文化記憶工程，保西基於深厚的歷史底氣，並結合AI時代的新創意與硬體建設，才能打破「百年孤寂」，重新找回自身定位與文化認同。

（作者為台灣美術撰稿人、保大人文空間講師）

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