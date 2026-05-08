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名家分享～張育萌》軍購案 藍白拖半年打6折 「 精算」最後還是錯

他們一直執著說M109A7自走砲，當時美國國務院「知會國會」是1375億，結果拿到發價書只要810億——到底要講幾次？「特別條例」寫的叫「金額上限」，也就是花費天花板。為什麼要訂上限？因為美方從「知會國會」、到「美方發價書」，再到「美國政府正式跟廠商議約」，金額都會不一樣。
名家分享

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2026/05/08 15:00

◎ 張育萌

藍白確定共提軍購7800億，就在幫傅崐萁慶生的今天——拖了半年最後打六折，「精算」最後金額還是搞錯

① 藍白達成共識了，共提軍購7800億版本。預計今天就表決。

名家分享～張育萌》軍購案 藍白拖半年打6折 「 精算」最後還是錯美國售台包括M109A7自走砲在內的新式軍備。（取自BAE臉書，本報製圖）

② 藍白把軍購分兩種，第一種是「已有美國發價書」的5項軍售，包括M109A7自走砲、海馬士、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈。

藍白給3000億。

第二種是包括中低空防空系統、反甲飛彈戰備存量補充等「一年內美國同意的項目」——藍白給4800億。

③ 民眾黨的王安祥在記者會特別說，「這幾天我們一直在精算，因為很多金額在浮動」。經過民眾黨「精密的計算」，第一批軍售金額「下降」，所以寫的金額是3000億。

民眾黨的王安祥在記者會特別說，「這幾天我們一直在精算，因為很多金額在浮動」。（資料照）民眾黨的王安祥在記者會特別說，「這幾天我們一直在精算，因為很多金額在浮動」。（資料照）④ 民眾黨真的是文盲欸，講不聽。

他們一直執著說M109A7自走砲，當時美國國務院「知會國會」是1375億，結果拿到發價書只要810億——到底要講幾次？「特別條例」寫的叫「金額上限」，也就是花費天花板。為什麼要訂上限？因為美方從「知會國會」、到「美方發價書」，再到「美國政府正式跟廠商議約」，金額都會不一樣。

但對台灣政府來說，就是貨到付款，所以訂完特別條例後，國防部才需要再送預算書給立法院審每項軍購的實際金額。M109A7自走砲從知會國會到發價書「降價」沒錯，但同時，海馬士也「漲價」400億。藍白假裝沒看到

⑤ 今天剛好是傅崐萁生日，所以黨團會議除了討論軍購，還特別幫他慶生——誰準備生日帽和道具的呢？就是三年前罵傅崐萁像「病毒」的徐巧芯。

國民黨立委們還幫傅崐萁準備巨大卡片，寫「超強總召」生日快樂。傅崐萁許願柯志恩可以當高雄市長、謝龍介可以當台南市長。（資料照）國民黨立委們還幫傅崐萁準備巨大卡片，寫「超強總召」生日快樂。傅崐萁許願柯志恩可以當高雄市長、謝龍介可以當台南市長。（資料照）國民黨立委們還幫傅崐萁準備巨大卡片，寫「超強總召」生日快樂。傅崐萁許願柯志恩可以當高雄市長、謝龍介可以當台南市長——有夠好笑，他們選不上不就你害的？軍購被你拖到現在，砍到只剩六折，柯志恩是要怎麼選？謝龍介也打包回家比較實際。

（作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

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