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汪浩時間》利欲薰心的政治雙簧

美國軍購是透明的政府對政府（G2G）程序，受美國國防安全合作局（DSCA）與國會嚴格監督，根本不存在如法國軍售的中間商回扣空間。鄭麗文與國民黨立委合演這齣拖延劇，對外傳達出台灣內部認知分裂的錯誤訊息，對內則是出賣台灣主權。
汪浩時間

汪浩時間

2026/05/08 13:30

汪浩

國防軍備早已超越政黨競爭，成為台灣生存的唯一基石。然而，藍白卻在此刻玩弄「八千億」與「三千億」的數字遊戲。（資料照）國防軍備早已超越政黨競爭，成為台灣生存的唯一基石。然而，藍白卻在此刻玩弄「八千億」與「三千億」的數字遊戲。（資料照）在台海局勢緊迫的2026年，國防軍備早已超越政黨競爭，成為台灣生存的唯一基石。然而，藍白卻在此刻玩弄「八千億」與「三千億」的數字遊戲，這並非財政審慎，而是徹頭徹尾的政治欺騙與緩兵之計。其唯一目的，便是執行來自習近平的指令，透過阻擋軍購案為即將到來的「川習會」製造談判籌碼，將台灣的安危當作個人政治投機的祭品。

鄭麗文之所以無恥地玩弄這場雙簧，核心動機在於其權欲薰心的「特首夢」。她天真地以為放棄理性競爭、改走死命舔共的路線，就能換取北京的青睞與政治地位，甚至不惜以台灣老百姓的死活為賭注。這種行為不僅無視華府將軍購視為台灣戰略決心底線的明確訊號，更是在透支美台互信。

鄭麗文與國民黨立委合演這齣拖延劇，對外傳達出台灣內部認知分裂的錯誤訊息，對內則是出賣台灣主權。（資料照）鄭麗文與國民黨立委合演這齣拖延劇，對外傳達出台灣內部認知分裂的錯誤訊息，對內則是出賣台灣主權。（資料照）對於軍購案，國民黨以「回扣」等無知言論進行抹黑，完全是憑空臆測。美國軍購是透明的政府對政府（G2G）程序，受美國國防安全合作局（DSCA）與國會嚴格監督，根本不存在如法國軍售的中間商回扣空間。鄭麗文與國民黨立委合演這齣拖延劇，對外傳達出台灣內部認知分裂的錯誤訊息，對內則是出賣台灣主權。這種為了一己私利、甘願充當北京監工的卑劣行徑，終將被歷史定罪，為台灣人民所唾棄。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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