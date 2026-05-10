健康醫療網》脾臟腫大當胃痛恐釀禍！「左上腹悶痛」逾2週應警惕 醫點名4風險族群

黃士維院長說明，脾臟腫大的症狀包括左上腹悶痛或飽脹感、異常嚴重的疲勞感等，由於腫大的脾臟壓迫胃部，患者也可能只吃下少量食物就有飽足感，左肩則可能因牽連性疼痛出現莫名痠痛。脾臟是人體最大的免疫器官，負責過濾血液中的病原體、產生抗體以及清除老化紅血球，若功能受影響，可能容易有瘀青或傷口難以止血等情況，應留意是否有免疫方面的狀況。

◎ 健康醫療網

預防脾臟腫大惡化的關鍵在於及早發現和追蹤，若發現自己疑似有胃痛的症狀，經治療也無果，就應考慮脾臟方面的狀況。（取自貼文）由於位置靠近胃部，脾臟腫大造成的悶痛、壓迫感和胃痛相似，易被混淆。秀傳醫療體系中部院區黃士維院長近日於fb粉絲團提醒，脾臟腫大可能代表發生感染或肝臟出問題，甚至可能是白血病、淋巴瘤等血液與免疫疾病的警訊，不應拖延就醫；若長期以為自己有胃痛卻找不到原因，更是切勿掉以輕心。

脾臟腫大易誤認為胃痛 恐與嚴重疾病有關

黃士維院長說明，脾臟腫大的症狀包括左上腹悶痛或飽脹感、異常嚴重的疲勞感等，由於腫大的脾臟壓迫胃部，患者也可能只吃下少量食物就有飽足感，左肩則可能因牽連性疼痛出現莫名痠痛。脾臟是人體最大的免疫器官，負責過濾血液中的病原體、產生抗體以及清除老化紅血球，若功能受影響，可能容易有瘀青或傷口難以止血等情況，應留意是否有免疫方面的狀況。

他進一步指出，脾臟腫大可能與以下3種疾病有關：

請繼續往下閱讀...

感染性疾病：如EB病毒感染（單核球增多症）、瘧疾及細菌性心內膜炎。

肝臟疾病：例如肝硬化或門脈高壓可能導致脾臟血流回堵、造成充血腫大，同時也代表肝臟問題可能已嚴重影響整體循環。

血液與免疫相關疾病：如白血病、淋巴瘤及溶血性貧血，皆可能造成脾臟異常腫大，也是脾臟腫大為何不應拖延就醫的主要原因。

醫點名4高風險族群 易瘀青或出血也是警訊

黃士維院長提醒，部分族群需特別提高警覺、多加留意脾臟健康，包括長期「胃痛」卻找不到原因者、有肝硬化或慢性肝病病史者、經常反覆感染或免疫力長期低落者，以及出現不明原因疲勞與體重下降者。

此外，他也強調，預防脾臟腫大惡化的關鍵在於及早發現和追蹤，若發現自己疑似有胃痛的症狀，經治療也無果，就應考慮脾臟方面的狀況。此外，如果左上腹悶痛持續超過2週仍未改善、不明原因的疲勞或體重下降、容易瘀青或出血不止，以及反覆感染、免疫力明顯下降等，同樣應儘快安排檢查。

資料來源：黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導脾臟腫大當胃痛恐釀禍！「左上腹悶痛」逾2週應警惕 醫點名4風險族群

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法