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自由開講》不是意外 是違停與道路設計累積出的結果

2026/05/13 11:30

◎ 張商陽

台南一名女警，在通勤途中遭追撞倒地，最終被大型車輾過身亡。事故責任仍待釐清，但現場資訊顯示，前方疑似違停或起步的遊覽車，使車流節奏出現變化，後方反應不及，騎士倒地，最後發生悲劇。

台南女警鄭詠心騎機車在安南區遭追撞倒地，不幸被一旁經過的遊覽車輾斃。（民眾提供）台南女警鄭詠心騎機車在安南區遭追撞倒地，不幸被一旁經過的遊覽車輾斃。（民眾提供）台南樣的情境，並不是個案，而是在台南街頭反覆出現的日常。例如孔廟一帶的南門路，道路本來狹窄，行人穿越頻繁，車流時常減速。路邊雖畫著紅線，但遊覽車仍會停靠，占用路側空間，使原本有限的車道被進一步壓縮，機車與汽車只能擠在同一條動線上。

有人會說，可以靠民眾檢舉。但現實是，近年法規已大幅限縮檢舉項目，多數違停行為已不再開放檢舉，必須由警方到場處理。當違規存在，卻失去穩定的處理管道，問題就不再只是個別駕駛，而是制度本身削弱了執法能力。

更深一層的問題，是停車空間配置。台南近年整體停車位持續增加，官方統計新增數萬格，但多數集中在路外停車場。路邊停車逐步減少，在觀光區，大型車停靠空間卻沒有被妥善安排，卻持續承載團客需求。當城市沒有安排車輛停在哪裡，違停就會成為唯一選項。違停不是零星違規，而是高頻行為。高頻問題，不能再靠零散檢舉處理，而需要系統化治理。

違停之所以難以處理，不在於缺乏規則，而在於執法存在時間落差。（資料照）違停之所以難以處理，不在於缺乏規則，而在於執法存在時間落差。（資料照）違停之所以難以處理，不在於缺乏規則，而在於執法存在時間落差。現在的制度，是違規結束後才留下紀錄。應重新開放影響車流與安全的違停檢舉，讓違規能即時被回報並形成穩定資料來源。若能進一步整合影像與檢舉資料，在後端地圖上即時標記違規位置，讓警方看到仍在現場的車輛，就能在違規尚未結束前介入。地圖上的紅點，不是紀錄，而是正在發生的問題。

這樣的系統，可將設計與維運交由民間技術團隊負責，提升效率，但違規認定與處置仍應由警方掌握。可以外包的是效率，不能外包的是責任。

相關經費可從違停罰鍰提取一部分專款回用，投入交通治理，並隨違停頻率下降而縮減支出，避免依賴違規維持運作的結構。國外城市早已走在前面。倫敦透過高頻執法，東京透過空間設計，巴塞隆納透過重新分配道路空間，讓違規變得不必要。回到台南，問題不僅在駕駛，而在制度讓違規成為最方便的選項

（作者為蛋農）

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