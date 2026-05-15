自由開講》國家級高齡研究中心啟用，為台灣長照政策立下重要里程碑

◎ 潘政聰

全台首座「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」於5月1日在雲林虎尾正式啟用，這不只是雲林地方建設的重要成果，更是台灣面對超高齡社會的一項國家級戰略布局。

經過近4年工作，全台首座國家高齡醫學暨健康福祉研究中心於5月1日正式啟用。（資料照）

該中心由賴清德總統親自主持落成啟用典禮，中央投入39億經費建置，並將持續推動高齡相關研究與落地應用，未來將扮演高齡政策研究、照顧制度設計與健康福祉發展的重要基地。

台灣人口快速老化，長期照顧已經不是單一家庭能夠獨自承擔的問題，而是攸關國家發展、醫療體系、社會安全網與世代公平的重要課題。高齡者需要的，不只是疾病治療，也不只是生活照顧，而是從健康促進、失能預防、慢性病管理、失智照護、居家支持、社區共老到家庭照顧者支持的完整制度。

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因此，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心的成立，具有非常深遠的意義。它不只是單純的研究機構，而是全國高齡政策的重要依據中心。未來透過科學數據、臨床研究、長照現場經驗、社區模式驗證與政策分析，協助政府更精準掌握高齡社會真正的需求，讓長照政策不再只是被動補救，而能走向預防、整合與前瞻規劃。

尤其值得肯定的是，劉建國立委早在十多年前即看見雲林高齡化、醫療資源落差與長照需求增加的問題，長期奔走爭取，終於促成國家級高齡研究中心落腳雲林。相關報導也指出，該中心的設立是在劉建國委員大力奔走下推動，並被期待成為國家照顧高齡者的政策依據與健康產業發展的重要基礎。

賴清德總統（前左四）出席啟用典禮，更對此中心大讚「有劃時代重大貢獻」。（資料照）

雲林是農業大縣，也是高齡人口比例相當高的縣市。把國家級高齡研究中心設在雲林，不只是地方榮耀，更有政策示範意義。因為真正的高齡照顧，不能只從都會區角度出發，更要看見農村、偏鄉、獨居長者、老老照顧、交通不便、醫療可近性不足等現實問題。雲林若能發展出符合在地需求的高齡照顧模式，未來就有機會成為全國偏鄉與農村高齡照顧的重要示範。

照顧長輩，就是照顧台灣的根。每一位高齡者都曾為家庭、土地與國家付出，當他們步入需要支持的人生階段，國家就應該以更完整的制度回應他們的需求。國家高齡醫學暨健康福祉研究中心的啟用，象徵台灣長照政策進入新的階段，也象徵中央願意以國家級高度面對高齡社會挑戰。

我們期待這座中心不只是雲林的一棟建築，而是台灣高齡政策的智慧中樞；不只是研究單位，而是照顧全國長者的重要政策依據；不只是今天的建設成果，更是未來數十年守護高齡者尊嚴、健康與幸福的國家承諾。

劉建國立委十多年來的堅持，讓雲林看見改變，也讓台灣高齡照顧看見新的方向。未來更期待政府持續投入資源，讓這座中心真正發揮政策研究、地方示範、醫養整合與產業創新的功能，為台灣打造一個更有尊嚴、更有溫度、更能在地健康安老的高齡友善社會。

劉建國立委十多年來的堅持，讓雲林看見改變，也讓台灣高齡照顧看見新的方向。（資料照）

（作者為台灣長期照顧發展協會全國聯合會榮譽理事長）

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