自由開講》北韓修憲照出台灣正常國家的主權未竟難題

◎ 不孝

北韓修憲刪除統一表述、增列領土條款，表面上是兩韓關係路線轉向，實際也提醒台灣：國家定位不能永遠靠模糊支撐。這不是民主進步，更不是自由化；它只是極權政權為自己重新界定自身位置。正因如此，這面鏡子才刺眼：連極權都明白，國家路線若要長期存在，終究要落到制度語言與對外敘事。

北韓新版憲法新設「領土條款」，並刪除「祖國統一」相關表述，被解讀為反映其最高領袖金正恩（右二）的「兩國論」路線，持續推動「正常國家化」。（路透檔案照）台灣的尷尬正在於此。台灣有民選政府、邊境治理、軍隊與護照，也有人民定期授權的民主制度。這些都說明，台灣早已是一個實質運作的政治共同體；可是只要談到國名、憲政定位與國際承認，就常被「挑釁」、「務實」、「維持現狀」等語言壓回模糊地帶。

模糊有時是外交策略，卻不能變成主權失語。中國長期把台灣鎖在「一中」框架裡，要求世界把台灣看成中國尚未完成統一的一部分。若台灣內部也把主權正常化視為禁忌，等於讓北京不必出手，就先替台灣設定政治天花板。最危險的不是今天無法一步改完所有制度符號，而是台灣連說清楚自己是什麼，都變得畏首畏尾。

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北韓修憲不是台灣的榜樣。北韓的「兩國論」服務的是金正恩政權、軍事路線與極權統治；台灣若追求正常國家，必須立基於民主程序、人權保障與人民同意。正因兩者價值完全相反，台灣更不該在國家敘事上比極權政權更怯弱。極權可以為統治者修憲，民主台灣更應為人民主權建立清楚的制度語言。

最該拆解的，是北京施壓，加上台灣內部自我限縮，交織成一套讓台灣自我收縮的恐懼邏輯。要求正常化，不等於魯莽挑釁；主權敘事不等於立即冒進，維持現狀也不等於把主權討論封存。務實應是承認台灣由人民治理，和平應是讓世界明白台灣不是中國內政；負責則是在風險與尊嚴之間，建立可持續的國家路線。

要求正常化，不等於魯莽挑釁；主權敘事不等於立即冒進。圖為辜寬敏基金會去年舉行「2025國家不正常關鍵報告」發布記者會。（檔案照）台灣當然需要謹慎，但謹慎不等於放棄；務實不等於自我矮化；維持現狀更不能變成替北京預留否決權。北韓修憲照出的，不是北韓值得羨慕，而是台灣才更該警醒。台灣不是等待被統一的附屬名詞；若說清楚自己也成了挑釁，台灣還剩多少主權空間？

（作者為退休人士）

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