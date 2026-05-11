自由開講》不只晴天值得出發：花蓮需要一套雨季經濟學

◎ 林則葹

對花蓮而言，下雨從來不只是天氣，而是一道同時考驗安全、農業與觀光韌性的題目。

每年五月之後，梅雨鋒面接近，氣象預報上的雨傘圖示一出現，許多旅客開始猶豫，飯店與業者開始擔心退訂，地方政府也必須進入防災應變狀態。山區道路是否安全、市區排水是否順暢、農田水路能否承受連日雨勢，這些都是花蓮在雨季裡必須面對的現實。

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這些擔憂都很真實，也不能被浪漫化。但也正因如此，我們更需要思考：除了防災與等待放晴之外，花蓮能不能把雨季重新設計成城市韌性與產業轉型的一部分？

長期以來，外界最熟悉的花蓮樣貌，往往是陽光、海岸、峽谷、藍天與戶外活動。

長期以來，外界最熟悉的花蓮樣貌，往往是陽光、海岸、峽谷，如七星潭等自然景觀。（資料照）這些當然是花蓮最珍貴的資產。但花蓮不應該只在晴天成立。當雨水落下，這座城市仍然有自己的文化、產業、生活節奏與地方故事。因此，花蓮需要一套屬於自己的「雨季經濟學」。

這並不是把災害包裝成觀光。雨季經濟學的第一步，仍然是安全治理。山區邊坡、土石流潛勢區、農田水利設施、市區排水系統，都必須被放在氣候韌性的架構下重新檢視。

過去我在地方會勘農田水利設施時，感受最深的是，水對花蓮從來不是單一意義。它是農業命脈，也是災害風險；它讓土地生長，也考驗政府治理。面對極端氣候，地方政府不能只在災情發生後搶修，而應該透過智慧監測、即時預警、跨局處資料整合與基礎設施升級，讓傳統治水進一步走向「智水」。

唯有當農民與居民能夠安心生活，花蓮才有底氣談雨季的產業轉型。

而在觀光端，花蓮真正需要的，不只是臨時性的雨天備案，而是把雨天也納入正式旅遊產品設計的能力。

事實上，花蓮並不缺內容。

各地農特產手作工坊、環境教育場域，甚至文化空間與社區故事，都有可能成為雨天旅遊的重要節點。

許多業者其實早已累積豐富的室內體驗，只是這些亮點仍需要更完整的整合、交通串聯與對外行銷。縣府可以主動盤點資源，推出雨季觀光護照、室內深度遊程，並與交通住宿餐飲業者合作，設計更完整的雨天套裝行程。

當雨天不再只是「行程備案」，而是一種被妥善安排的花蓮玩法，雨季就有機會從淡季壓力，轉化為地方產業的新入口。

更進一步說，雨季也可以是一種地方美學。花蓮的雨，有縱谷的山嵐，有屋簷下的聲音，也有慢下來之後才看得見的生活表情。這些並不比陽光下的海岸遜色，只是過去我們較少把它們轉化成文化與產業語言。

地方創生不能只在旺季發生。縣府可以鼓勵青年創作者、藝文團隊，利用雨季舉辦室內展覽、音樂沙龍、雨季市集等；也可以輔導開發雨季限定文創商品、農產加工品與地方伴手禮。透過公共空間活化，讓鄉鎮裡更多閒置場域成為能遮風避雨的青創基地與文化聚落。

當雨天仍有活動，青年才有工作；當淡季仍有消費，觀光就不必只依賴旺季與好天氣。

氣候變遷已經讓極端天氣成為常態。花蓮的未來，不能只建立在「希望天氣很好」的前提上。真正成熟的觀光城市，應該在晴天有壯闊，在雨天也有從容；在戶外有風景，在室內也有內容。

縣府可以鼓勵青年創作者、藝文團隊，利用雨季舉辦室內展覽、音樂沙龍、雨季市集等活動，圖為松園別館。（資料照）雨水不是花蓮的敵人。它滋養土地，也提醒我們重新思考城市的韌性。當旅客看到氣象預報的雨傘圖示，不再立刻取消行程，當農民面對雨季，相信基礎建設能守護生計；當年輕人在淡季也有創作空間，花蓮才算真正擁有面對氣候變遷的能力。

不只晴天值得出發。雨中的花蓮，也值得被好好設計、好好看見。

（作者為花蓮縣議員）

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