自由開講》拒絕數位鴉片 建立演算法防禦網

◎ 楊智強

美國加州法院日前裁定Meta與YouTube因「成癮缺陷」設計，須賠償受害青少女三百萬美元；無獨有偶，中國抖音近期亦坦承無力全面防堵海量AI造假影片。這些事件形同認證社群平台絕非中立工具，而是演算法失控、掠奪注意力的「數位鴉片」。對處於抵禦境外認知作戰最前線的台灣而言，已非單純教育議題，而是迫在眉睫的國安危機。國會朝野必須從戰略高度築起法制防禦網，絕不容許境外演算法如入無人之境，持續侵蝕台灣的教育主權與學子心智。

立法應嚴格限制跨國平台對未成年人的演算法投放，並研議課徵「數位健康稅」以挹注成癮防治基金。（美聯社檔案照）首先，立法院應透過專法建立具備「民主防衛」功能的數位課責機制。約束科技巨獸並非天方夜譚，外媒近日披露，Meta高層原欲為保住龐大利潤而抗拒廣告實名制，最終在台灣強硬的打詐修法與重罰威脅下讓步，這印證了主權國家的法律規範確能發揮實效。既然判決已證實無限滑動與自動播放是誘發成癮、加速假訊息傳播的元凶，國會就應乘勝追擊，立法嚴格限制跨國平台對未成年人的演算法投放，並研議課徵「數位健康稅」以挹注成癮防治基金。跨國企業欲進入台灣市場，就必須遵守符合我國利益的規範，擔負起防止數位毒害與阻絕詐騙的法定產品責任。

其次，台灣應接軌國際，以法制化推動「無手機校園」，穩固青少年的思辨防線。南韓、澳洲、丹麥及新加坡等國，為保護學童大腦發育，已陸續實施校園手機禁令。面對抖音等短影音平台透過破碎化資訊，弱化青年世代批判性思考的現況，教育相關法規應與時俱進，以修法訂定全國一致的規範。不僅能讓教室回歸學習場域，避免無謂親師生衝突，更防止演算法在課堂多軌干擾。

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面對抖音等短影音平台透過破碎化資訊，弱化青年世代批判性思考的現況，教育相關法規應與時俱進，以修法訂定全國一致的規範。（美聯社資料照）再者，必須以法制捍衛基層教育工作者的「數位離線權」。數位成癮的毒素已蔓延至親師溝通，社群平台全天候的束縛，使教師實質工作時間大幅拉長。教師是國家教育防線的基石，筆者呼籲在相關法規中確立明確的「數位邊界」，保障師生在下班後的離線主權，拒絕讓跨國商業邏輯與無孔不入的數位焦慮，拖垮台灣兒少心理衛生。

勞動節連假剛結束，當台灣學童專注力正遭境外演算法進行「數位殖民」，甚至淪為敵對勢力認知作戰的破口，家庭與學校教育的扎根將面臨史無前例的挑戰。國會朝野應以台灣主體性為念，儘速完善數位環境的法規韌性，共同守護國家下一代的認知主權與競爭力。

（作者為嘉義市教師會輔諮教師）

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