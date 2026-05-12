自由開講》用民主對付民主？ 國民黨的荒謬國安邏輯

◎ 小肯

近期國安法修法引發激烈爭論，原本針對「鼓吹武統」的條文，卻在討論過程中出現令人費解的轉向，部分中國國民黨立委不僅反對限制鼓吹武統的言論，甚至進一步主張應將「台獨言論」一併納入處罰。這樣的論述，不僅混淆國安與民主的界線，更暴露出一種危險的邏輯「利用台灣的民主制度，反過來壓制台灣的民主價值」。

立法院內政委員會日前逐條審議「國家安全法部分條文修正草案」，部分國民黨立委不僅反對限制鼓吹武統的言論，甚至進一步主張應將「台獨言論」一併納入處罰。（資料照）首先必須釐清，「鼓吹武統」與「主張台獨」在性質上截然不同。

前者，是支持境外敵對勢力以武力侵犯台灣，涉及對國家安全的直接威脅；後者，則是台灣社會長期存在的政治主張之一，不論支持或反對，都屬於民主社會中可辯論的公共議題。將兩者等量齊觀，不僅是邏輯錯置，更是對民主制度的根本誤解。

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國民黨部分立委以「對等」為名，試圖將台獨言論納入國安法規範，確實是將言論自由推向危險邊緣。當國家開始以法律懲罰特定政治立場，無論是統一或獨立，最終傷害的都不只是某一方，而是整個社會的言論空間。這種思維，與其說是維護國安，不如說是在測試民主的底線。更令人憂心的是，這樣的主張恰恰呼應了威權體制的治理邏輯。在中國，「國安」往往被用來合理化對異議言論的壓制，如今在台灣的國會殿堂，卻有人試圖以相似的方式，將政治立場納入法律制裁的範圍，當民主國家的立法者開始複製威權國家的治理思維，這本身就是一種警訊。

台灣之所以能在國際社會中被視為民主典範，正是因為我們允許不同立場的存在與辯論。

國家安全的確重要，但若以犧牲民主自由為代價，最終守住的將不再是我們所珍視的台灣，而只是另一種形式的控制與恐懼。真正的國安，不應建立在壓制言論之上，而是建立在人民對制度的信任，以及對民主價值的共同守護。當政治人物開始用「對等」的名義模糊民主與威權的界線，我們更應清楚地說，這不是平衡，而是倒退。

在中國，「國安」往往被用來合理化對異議言論的壓制。（美聯社檔案照）國民黨若真心關心國家安全，應該做的是強化制度的韌性，而不是利用民主的開放性，反過來削弱民主本身。否則，當民主成為被操作的工具，最終受傷的，將是整個台灣社會。

（作者為社工師）

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