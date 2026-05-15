自由開講》統一紅利的幻象 當政治宣傳凌駕經濟現實

◎ 郭索

近日中共國台辦發言人陳斌華拋出「和平統一是台灣經濟發展最大底氣」的說法，本質上是一種典型的統戰話術，其背後邏輯並非經濟學推論，而是政治誘導。這類論述刻意將「統一」與「繁榮」綁定，試圖營造只要接受中共政治框架，台灣即可分享中國市場紅利的想像。然而，這種說法忽略了現實中最關鍵的問題，即中國經濟本身正處於結構性下行壓力之中，其成長模式與風險累積早已不是過去高速擴張時期可比。

近年中國經濟面臨房地產泡沫修正、地方債務高築、內需疲弱與外資撤離等多重困境；示意圖。（美聯社檔案照）近年中國經濟面臨房地產泡沫修正、地方債務高築、內需疲弱與外資撤離等多重困境，所謂「超大市場」更多是規模上的描述，而非品質與穩定性的保證。相對之下，台灣經濟依靠半導體與高科技產業，在全球供應鏈重組中占據關鍵位置，資本市場表現強勁，台股屢創新高，顯示國際資金對台灣制度與產業的信心。兩相比較之下，中共所描繪的「依附中國即可繁榮」，不僅缺乏說服力，甚至與當前經濟現實背道而馳。

更值得警惕的是，中共過去對台經濟操作早已呈現高度政治化特徵。從多次以檢疫或行政手段暫停台灣農漁產品進口，到對特定產業進行選擇性開放與封鎖，這些案例顯示中國市場從來不是單純的自由市場，而是一種可以隨政治需求調整的工具。一旦台灣在結構上對其產生依賴，經濟關係就會轉化為政治槓桿，進而影響台灣內部政策與民主運作。

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中國體制下的市場環境長期受到黨國權力深度介入，企業經營面臨的不僅是商業競爭，更包含政策風險與制度不透明問題。（美聯社檔案照）此外，中國體制下的市場環境長期受到黨國權力深度介入，企業經營面臨的不僅是商業競爭，更包含政策風險與制度不透明問題。對於以創新、法治與國際連結為核心優勢的台灣而言，這樣的體系並不會帶來所謂的「新活力」，反而可能削弱產業自主性，使經濟發展受制於政治框架。

因此，將「和平統一」包裝為經濟機會，本質上是一種以經濟語言包裹的政治訴求。台灣真正的經濟底氣，來自於自身制度的穩定性與全球布局能力，而非任何來自外部政權的承諾。當現實已清楚顯示中國經濟成長趨緩、風險累積之際，國台辦仍持續以過時的發展敘事進行宣傳，只會讓這種說法顯得更加空洞與荒謬。

（作者為自由評論者）

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