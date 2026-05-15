自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》統一紅利的幻象 當政治宣傳凌駕經濟現實

2026/05/15 12:30

◎ 郭索

近日中共國台辦發言人陳斌華拋出「和平統一是台灣經濟發展最大底氣」的說法，本質上是一種典型的統戰話術，其背後邏輯並非經濟學推論，而是政治誘導。這類論述刻意將「統一」與「繁榮」綁定，試圖營造只要接受中共政治框架，台灣即可分享中國市場紅利的想像。然而，這種說法忽略了現實中最關鍵的問題，即中國經濟本身正處於結構性下行壓力之中，其成長模式與風險累積早已不是過去高速擴張時期可比。

近年中國經濟面臨房地產泡沫修正、地方債務高築、內需疲弱與外資撤離等多重困境；示意圖。（美聯社檔案照）近年中國經濟面臨房地產泡沫修正、地方債務高築、內需疲弱與外資撤離等多重困境；示意圖。（美聯社檔案照）近年中國經濟面臨房地產泡沫修正、地方債務高築、內需疲弱與外資撤離等多重困境，所謂「超大市場」更多是規模上的描述，而非品質與穩定性的保證。相對之下，台灣經濟依靠半導體與高科技產業，在全球供應鏈重組中占據關鍵位置，資本市場表現強勁，台股屢創新高，顯示國際資金對台灣制度與產業的信心。兩相比較之下，中共所描繪的「依附中國即可繁榮」，不僅缺乏說服力，甚至與當前經濟現實背道而馳

更值得警惕的是，中共過去對台經濟操作早已呈現高度政治化特徵。從多次以檢疫或行政手段暫停台灣農漁產品進口，到對特定產業進行選擇性開放與封鎖，這些案例顯示中國市場從來不是單純的自由市場，而是一種可以隨政治需求調整的工具。一旦台灣在結構上對其產生依賴，經濟關係就會轉化為政治槓桿，進而影響台灣內部政策與民主運作。

中國體制下的市場環境長期受到黨國權力深度介入，企業經營面臨的不僅是商業競爭，更包含政策風險與制度不透明問題。（美聯社檔案照）中國體制下的市場環境長期受到黨國權力深度介入，企業經營面臨的不僅是商業競爭，更包含政策風險與制度不透明問題。（美聯社檔案照）此外，中國體制下的市場環境長期受到黨國權力深度介入，企業經營面臨的不僅是商業競爭，更包含政策風險與制度不透明問題。對於以創新、法治與國際連結為核心優勢的台灣而言，這樣的體系並不會帶來所謂的「新活力」，反而可能削弱產業自主性，使經濟發展受制於政治框架。

因此，將「和平統一」包裝為經濟機會，本質上是一種以經濟語言包裹的政治訴求。台灣真正的經濟底氣，來自於自身制度的穩定性與全球布局能力，而非任何來自外部政權的承諾。當現實已清楚顯示中國經濟成長趨緩、風險累積之際，國台辦仍持續以過時的發展敘事進行宣傳，只會讓這種說法顯得更加空洞與荒謬。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書