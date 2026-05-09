自由開講》戰略對價的現實：為何1.25兆預算不宜打折？

◎ 汪品陯

穿透「訪美層級」的虛與實

近期圍繞「鄭習會」後相關訪美安排的討論，部分輿論聚焦於能否接觸美方核心決策層。然而，在國際互動的實務中，會面層級往往不是單方面爭取的結果，而是建立在長期互信與實質投入之上的綜合呈現。與此同時，立法院正審議總額上限1.25兆元的國防特別條例。兩者看似分屬外交與內政，實則具有高度連動：穩定且可預期的防衛投入，是深化夥伴關係的重要基礎。穩定且可預期的防衛投入，是深化夥伴關係的重要基礎；立法院長韓國瑜6日第四度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，仍然破局。（資料照）

1.25兆預算的意義：承諾與能力的同步展現

從政策設計角度觀察，這筆特別預算的核心不僅在於裝備採購，更在於展現台灣對區域安全責任的長期承擔。當國際安全合作日益制度化，夥伴關係往往建立在「能力」與「承諾」並行的基礎上。若預算在審議過程中出現過度分割或不確定性，可能影響外界對台灣政策延續性的判讀。相對地，穩定推進既定規劃，有助於強化台灣在區域安全體系中的可信度，並為未來更高層次的合作創造條件。

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制度化防衛：從外部壓力到內部韌性

面對區域競爭與各類灰色地帶壓力，單一事件的回應往往難以產生長期效果。相較之下，透過制度化方式強化防衛能力，包括建構多元供應鏈、提升自主能量與作戰持續性，更能形成穩定且可預期的嚇阻效果。這種以制度為基礎的能力累積，不僅降低外部風險，也向國際社會傳遞明確訊號：台灣在安全議題上具備長期規劃與自我負責的能力。這正是多數民主夥伴在評估合作對象時的重要依據。透過制度化方式強化防衛能力，包括建構多元供應鏈、提升自主能量與作戰持續性，更能形成穩定且可預期的嚇阻效果；圖為台船研發軍事級無人艇奮進魔鬼魚。（資料照）





結語：以制度穩定換取戰略空間

在當前國際環境下，台灣正處於關鍵的轉型節點。國防預算的討論，不應僅限於短期財政考量，更涉及長期戰略定位與制度信任的累積。1.25兆特別條例的價值，在於為防衛體系提供相對穩定的發展框架，並強化台灣作為可靠夥伴的整體形象。透過理性審議與專業判斷，讓制度運作維持一致性，才能在變動的國際局勢中，為台灣爭取更大的安全與發展空間。

（作者為大學生）

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