自由開講》見完習近平又想見川普？ 鄭麗文政治變臉終將現形

◎ 袁冰凝

鄭麗文近日接受外媒專訪，高調表示赴美若有機會，希望能拜會美國總統川普，並聲稱要傳達兩岸和平訊息。此番說詞看似堂皇，實則前後矛盾，暴露的不是和平願景，而是精算過後的政治盤算。

北京與華府間 鄭麗文難左右逢源

鄭麗文近日接受外媒專訪，高調表示赴美若有機會，希望能拜會美國總統川普。（取自彭博新聞）鄭麗文步入政壇，一路走來，從綠轉藍、由獨轉統，如今甚至由藍轉紅，立場變化之大，早已超出正常政治傾向調整範圍，而是典型的權力依附。台灣俗諺說：「西瓜偎大邊」。哪邊有權勢、哪邊有舞台，就往哪邊靠攏。這不是戰略彈性，而是價值錯亂。當一名政治人物的核心信念可以隨時更換，其所有主張自然難以取信於人。

荒謬的是，鄭麗文先與習近平互動示好，再高喊欲見川普，爭取美方支持，自認能在北京與華府之間左右逢源，然而國際政治最重視的，從來不是口才，而是可信度、一致性與承諾能力，鄭同時向美中兩強押寶、對外釋放的卻是矛盾訊號，最終兩邊都難以獲得信任。

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更諷刺的是，鄭麗文長期質疑美國對台軍售案，並對強化台灣防衛韌性的政策一再阻撓。然而，美國推動第一島鏈戰略，台灣位處關鍵地理位置，對台軍售不只是商業交易，更是區域安全布局的重要一環，若一邊削弱台灣自我防衛能力，一邊又想進白宮高談和平，不啻是對國際現實的嚴重誤判。

國防特別條例 絕非所謂「空白授權」

尤其行政院提出之國防特別條例，已明列不對稱作戰、防空飛彈、無人載具、資通指管系統及台美合作研發等具體項目，並採跨年度預算規劃，絕非所謂「空白授權」。鄭麗文卻將此類防衛建設污名化，但又期待爭取華府認同，問題是，美方衡量合作夥伴，重視的是實際承諾與安全貢獻，而非口頭示好。

川普若真要見人，見的應該是立場清楚、能承擔責任的盟友，絕不會是變來變去的「政治魔術師」，更不會是替北京探路的馬前卒。鄭麗文此番操作，清楚暴露其凡事以個人利益優先的政治本質，這不是政黨領袖格局，而是一場終將被人民識破、被現實戳破的政治變臉秀！



川普若真要見人，見的應該是立場清楚、能承擔責任的盟友，絕不會是變來變去的「政治魔術師」。（彭博檔案照）



（作者為法務人員）

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