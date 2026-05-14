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自由開講》一條航線的重量：從非常規飛行看見臺灣主權的運作能力

2026/05/14 17:00

◎ 汪品陯

一條非常規航線，讓主權變得可見

五月五日，賴清德總統結束出訪返國。根據公開飛航資訊顯示，其專機並未採取一般東亞常見路徑，而是選擇經由南印度洋長距離繞行後返臺。這段遠離主要航路、橫越廣闊洋面的飛行方式，引發外界高度關注。這條航線的意義，不在於是否「孤單」，而在於它揭示了一個極其現實的課題——在當前地緣政治的封鎖下，臺灣如何在限制中維持國家機能的運作能力。主權不只是法律文本上的宣示，更體現在一個國家是否能穩定地移動、連結與實踐。

總統賴清德於5月5日搭乘史瓦帝尼國王專機返抵台灣。（資料照）總統賴清德於5月5日搭乘史瓦帝尼國王專機返抵台灣。（資料照）從避開限制，到路徑重組的技術實力

這條航線之所以偏離常規，與區域空域管理及中共試圖建構的「法理封鎖」密切相關。在部分飛航情報區（FIR）涉及高度敏感政治因素的情況下，繞行成為不得不的選項，卻也成為實力的試金石。能讓元首專機完成這種長距離的穩定飛行，背後依賴的是整套國家系統的支撐能力：包括高度可靠的衛星通訊維持、多點備降機場的低調協調，以及與非邦交國間的技術信任。這些雖然不會出現在正式外交公報中，卻構成了臺灣主權實際運作的關鍵基礎。這不只是「避開限制」，而是主動的路徑重組，在行動空間被試圖壓縮時，展現出開闢替代方案的戰略意志。

從國際空域到主權領空的防衛銜接

航線的終點，是專機進入臺灣領空後，由F-16戰機掛彈伴飛護送。這一段畫面的切換，呈現出另一層重要意義：從外部空域的不確定性，回歸到內部防衛體系的可控與穩定。這不僅是軍事行動的展演，更是制度能力的具體展現。對外，我們能在複雜的國際空域中維持運轉；對內，我們具備完整的防衛機制確保安全。這種從「外交應變」到「軍事守護」的無縫銜接，反映的是臺灣國家體系運作的連續性。

結語：主權，是能夠持續運作的能力

總統賴清德在5月5日搭乘史王專機返台，空軍出動F-16V戰機執行護航任務，迎接三軍統帥的空中護航畫面事後曝光。（資料照，軍聞社提供）總統賴清德在5月5日搭乘史王專機返台，空軍出動F-16V戰機執行護航任務，迎接三軍統帥的空中護航畫面事後曝光。（資料照，軍聞社提供）在地緣政治的博弈中，限制是現實，但回應限制的方式，決定了一個國家的位階。這條繞行南印度洋的航跡圖提醒我們，主權不應僅存於地圖或法律口號之中，更應體現在日常的「運作韌性」——亦即能否在壓力下維持行動、完成國際協調並確保安全。當這些能力持續存在並被實踐，主權就不再只是象徵，而是一種堅實的現實。與其關注航線是否孤單，不如看見其背後的重量：在限制之中仍能穩健前行，本身就是臺灣主權最具體的展現。

（作者為大學生）

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