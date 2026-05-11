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自由開講》民間推動台美日建交運動

2026/05/11 09:00

◎ 陳喬琪

賴總統出訪非洲史瓦帝尼的國事活動遭到阻礙，做為主權國家的國民自然感受到挫折。這個事件從媒體看到一個現象，就是朝野一致對外，抗議中國阻擾台灣總統的外交出訪，顯然台灣總統出訪是全國一致的認同。

朝野一致對外，抗議中國阻擾台灣總統的外交出訪，顯然台灣總統出訪是全國一致的認同。（取自賴清德臉書）朝野一致對外，抗議中國阻擾台灣總統的外交出訪，顯然台灣總統出訪是全國一致的認同。（取自賴清德臉書）外交是內政的延長，雖然我們自認是主權獨立的國家，但是國家的地位並沒有受到正式外交的承認，或是受到尊重，以致於我國元首出國訪問常常受到干擾。這當中，中國當然是最嚴重的干擾因素。1949年至今，國際關係一直是台灣與中國的角力戰，中國透過各種手段，打壓台灣的國際空間。

台灣是民主自由世界的一國，雖然與許多國家沒有正式的外交關係，但是都維持著實質外交的關係，包括商業來往、觀光旅遊活動等等。除了目前十二國的正式外交關係之外，在維持現狀的基礎上，我們應該思考用其他方法，拓展與其他國家建立正式的外交關係。

也有許多台灣人成立護台愛台的僑民團體，如北美洲台灣人教授協會、北美台灣人醫師協會等等；圖為北美洲台灣人教授協會。（資料照）也有許多台灣人成立護台愛台的僑民團體，如北美洲台灣人教授協會、北美台灣人醫師協會等等；圖為北美洲台灣人教授協會。（資料照）與我國有實質外交關係的國家都是自由民主的國家，他們的領導人都是經由民主的選舉程序而產生，譬如美國與日本。在1960-1970年代，這兩個國家都有大量的台灣學生。很多留學生深造畢業後，都留在當地創業或工作，許多人都擁有一定的社會地位與成就，譬如：美國聯邦政府的衛生福利部曾經有一位副部長，是台灣留美的醫師，也有許多台灣人成立護台愛台的僑民團體，如北美洲台灣人教授協會、北美台灣人醫師協會等等

1960-1970年代出國留學的另外一個選擇是日本，尤其有不少的醫科或是理工科的畢業生，留學深造後也留下來工作。在日本的台灣留學生，對於台灣的主權獨立運動更是具有深厚的影響力與發展歷史。

今年四月中，在姚嘉文資政的演講中，接受到重要的訊息。姚資政提醒我們不要再說台灣的國家地位未定，而是需要讓台灣國家正常化。進一步來說，國家正常化最重要的程序，是獲得世界各國外交承認台灣是主權獨立的國家。

然而七十年來「維持現狀」成為兩個互不隸屬的國家，這已經是國際現況，也不需要再宣布獨立了。（路透檔案照）然而七十年來「維持現狀」成為兩個互不隸屬的國家，這已經是國際現況，也不需要再宣布獨立了。（路透檔案照）在中國干擾下，與中國有正式外交關係的國家都說他們「知道」台灣是中國的一部分，但是「知道」並不是「承認」或「同意」。只是中國對其國內或是對外宣稱，只要台灣宣布獨立，就要攻擊台灣。然而七十年來「維持現狀」成為兩個互不隸屬的國家，這已經是國際現況，也不需要再宣布獨立了。

從台灣、美國與日本開始，三個國家的民間人士，一起發起「建立正式外交關係」的社會運動，持之以恆，影響三個國家的民意代表，然後是國家領導人，從而影響其他民主國家，或可突破台灣的外交困境。

（作者為精神科醫師）

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