矢板明夫觀點》中共想「 鎖死台灣」 外交圍堵變國際笑話

最後輸的，就是習近平自己。原本想打擊賴清德，結果卻讓自己難堪；想展示控制力，卻讓世界看到風險；想證明封鎖有效，最後卻用失敗證明漏洞。外交不是靠喊話，而是看結果。結局很清楚：北京輸掉的不只是面子，更是外界對它作為大國能力的最後一點敬畏。

◎ 矢板明夫

5月5日，賴清德總統結束非洲行，平安回到台灣。原本北京精心設計的一場「鎖死台灣」的外交圍堵，最後卻變成一場國際笑話。台灣總統訪問邦交國，從兩蔣時代就有，本來不是什麼大事，但習近平偏偏要霸王硬上弓，試圖全面封鎖台灣的外交空間，結果局面越做越大，最後收不了場。所謂「世間本無事，庸人自擾之」，正是如此。台灣總統訪問邦交國，從兩蔣時代就有，本來不是什麼大事，但習近平偏偏要霸王硬上弓，試圖全面封鎖台灣的外交空間。（取自貼文）

中國長年打壓台灣，國際社會早已見怪不怪。但這一次，明顯踩過了紅線。

對立雙方在國際場合交手，至少還有基本默契。但是，動到飛航這種最基本的安全與秩序問題，就不再只是雙邊問題，而是全世界的問題了。北京直接動用航權，試圖封鎖台灣元首出訪，等於是在對外宣示：沒有我的允許，你連天都上不了。這一步，太重、太急，也太不成熟。

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對立雙方在國際場合交手，至少還有基本默契。但是，動到飛航這種最基本的安全與秩序問題，就不再只是雙邊問題，而是全世界的問題了；示意圖。（資料照）如果這種模式成立，今天可以對台灣動手，明天看台積電不順眼也來一次，後天覺得日本政治人物不友善再封一次，那國際秩序還怎麼運作？也難怪美國、日本和多個國家都公開反對。結果，中國不但沒有壓住台灣，反而把一場例行出訪，升級成全球關注的政治事件。

更尷尬的是輿論的翻車。中國媒體一開始聲量拉滿，從諷刺賴清德「像越獄」，又預言「回不來」，把話說得那麼極端。結果台灣調整航線、改變方式，照樣抵達、照樣回來，然後，所有狠話瞬間變成回力鏢。

多年前網路上曾流傳過一句話，早已點破本質：「中國吹牛沒輸過，打架沒贏過。」。（路透檔案照）多年前網路上曾流傳過一句話，早已點破本質：「中國吹牛沒輸過，打架沒贏過。」當手段僵化，又缺乏正當性時，聲量越大，只會摔得越重。

最後輸的，就是習近平自己。原本想打擊賴清德，結果卻讓自己難堪；想展示控制力，卻讓世界看到風險；想證明封鎖有效，最後卻用失敗證明漏洞。外交不是靠喊話，而是看結果。結局很清楚：北京輸掉的不只是面子，更是外界對它作為大國能力的最後一點敬畏。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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