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林修民 半導體看天下》中國最怕台灣國防的無人機軍購預算

正因為台灣本身具有全球最適合發展廉價消費型無人機的環境，所以中國十分忌憚，透過其在台灣的代理人弄出一套不管是3800億+N或者是八千億的手段在混淆視聽，就是不讓台灣發展有能力獨立繼續作戰的能力。
林修民

林修民

2026/05/07 21:00

◎ 林修民

在野黨最近很熱鬧，為了到底是3800億+N 還是8000億？看起來在鬧內鬨，但事實上、這些都是煙霧彈，因為不管是哪一種，都沒有把台灣國防的「非紅供應鏈」無人機軍購預算包含在內，而這也是中國最想要看到的。

在公開的採購項目中，「無人載具及其反制系統」預算高達3350億元，預計籌購各構型無人機20萬逾架、委製1320艘無人船。而這些項目就是一但台海發生戰爭，現有的長程精密武器打完之後，台灣剩下的保命符。

1.2兆國防特別預算，「無人載具及其反制系統」預算達3350億元，圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）1.2兆國防特別預算，「無人載具及其反制系統」預算達3350億元，圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）從烏俄戰爭或者是美國、以色列對伊朗的戰爭我們可以發現，精密且貴的武器其實很快就會打完了，像現在烏俄戰爭你只會看到便宜的無人機，在雙方之間轟來轟去，所以一旦台海有事，台灣不像烏克蘭一樣有領土跟北約相鄰，外國軍援無法很快就可以進來，台灣必須要自己靠自己。

而現代戰爭軍事武器已經改成廉價消費武器大比拼

烏俄戰爭進入第五個年頭，烏克蘭以無人機對抗無人機的戰術持續擴大戰果。圖為烏克蘭「野蜂」（Wild Hornets）公司生產的「刺針」（Sting）截無人機。（路透檔案照）烏俄戰爭進入第五個年頭，烏克蘭以無人機對抗無人機的戰術持續擴大戰果。圖為烏克蘭「野蜂」（Wild Hornets）公司生產的「刺針」（Sting）截無人機。（路透檔案照）以前的軍事武器必須講求可靠性，所以單價非常的高。但是最近的戰爭已經發現，利用廉價的武器去消耗對方高價的武器，成為現代武器的顯學，不只恐怖極權陣營像俄羅斯、伊朗與中國全力發展廉價消費型無人機之外，自由法治陣營也同樣朝此方向邁進。

台灣是生產消費型的資通訊產品大國

廉價消費型無人機坦白講、基本上就是屬於消費型資通訊產品的一種，整個組裝測試流程跟組裝手機或者是電腦沒有什麼太大的差別，而這也是台灣的強項。如果以非紅供應鏈全球的陣營當中，台灣絕對是生產消費型資通訊產品最有能力的大國。

林修民 半導體看天下》中國最怕台灣國防的無人機軍購預算台灣有能力生產消費型的資通訊產品，如去年台北航太國防展展出的銳鳶二型無人機。（資料照）
雖然台灣明明很適合承接這個生意，但卻沒有任何一個大型的資通訊廠商願意接手，主要是因為他們在中國也有很大的現有生意，這時候國家預算的支持中小型廠商來接手保衛自己的選項，就顯得十分必要而且急迫。

正因為台灣本身具有全球最適合發展廉價消費型無人機的環境，所以中國十分忌憚，透過其在台灣的代理人弄出一套不管是3800億+N或者是八千億的手段在混淆視聽，就是不讓台灣發展有能力獨立繼續作戰的能力。

因此、政院版的1.2兆國防特別預算一塊錢都不能少。

林修民 半導體看天下》中國最怕台灣國防的無人機軍購預算1.25兆軍購特別條例仍卡在立法院，圖為國防部長顧立雄（前左）與國民黨立委馬文君（前右）溝通。（資料照）
（作者為科技專欄作家）

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