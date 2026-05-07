林修民 半導體看天下》中國最怕台灣國防的無人機軍購預算

正因為台灣本身具有全球最適合發展廉價消費型無人機的環境，所以中國十分忌憚，透過其在台灣的代理人弄出一套不管是3800億+N或者是八千億的手段在混淆視聽，就是不讓台灣發展有能力獨立繼續作戰的能力。

◎ 林修民

在野黨最近很熱鬧，為了到底是3800億+N 還是8000億？看起來在鬧內鬨，但事實上、這些都是煙霧彈，因為不管是哪一種，都沒有把台灣國防的「非紅供應鏈」無人機軍購預算包含在內，而這也是中國最想要看到的。

在公開的採購項目中，「無人載具及其反制系統」預算高達3350億元，預計籌購各構型無人機20萬逾架、委製1320艘無人船。而這些項目就是一但台海發生戰爭，現有的長程精密武器打完之後，台灣剩下的保命符。

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1.2兆國防特別預算，「無人載具及其反制系統」預算達3350億元，圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）從烏俄戰爭或者是美國、以色列對伊朗的戰爭我們可以發現，精密且貴的武器其實很快就會打完了，像現在烏俄戰爭你只會看到便宜的無人機，在雙方之間轟來轟去，所以一旦台海有事，台灣不像烏克蘭一樣有領土跟北約相鄰，外國軍援無法很快就可以進來，台灣必須要自己靠自己。

而現代戰爭軍事武器已經改成廉價消費武器大比拼

烏俄戰爭進入第五個年頭，烏克蘭以無人機對抗無人機的戰術持續擴大戰果。圖為烏克蘭「野蜂」（Wild Hornets）公司生產的「刺針」（Sting）截無人機。（路透檔案照）以前的軍事武器必須講求可靠性，所以單價非常的高。但是最近的戰爭已經發現，利用廉價的武器去消耗對方高價的武器，成為現代武器的顯學，不只恐怖極權陣營像俄羅斯、伊朗與中國全力發展廉價消費型無人機之外，自由法治陣營也同樣朝此方向邁進。

台灣是生產消費型的資通訊產品大國

廉價消費型無人機坦白講、基本上就是屬於消費型資通訊產品的一種，整個組裝測試流程跟組裝手機或者是電腦沒有什麼太大的差別，而這也是台灣的強項。如果以非紅供應鏈全球的陣營當中，台灣絕對是生產消費型資通訊產品最有能力的大國。

台灣有能力生產消費型的資通訊產品，如去年台北航太國防展展出的銳鳶二型無人機。（資料照）

雖然台灣明明很適合承接這個生意，但卻沒有任何一個大型的資通訊廠商願意接手，主要是因為他們在中國也有很大的現有生意，這時候國家預算的支持中小型廠商來接手保衛自己的選項，就顯得十分必要而且急迫。

正因為台灣本身具有全球最適合發展廉價消費型無人機的環境，所以中國十分忌憚，透過其在台灣的代理人弄出一套不管是3800億+N或者是八千億的手段在混淆視聽，就是不讓台灣發展有能力獨立繼續作戰的能力。

因此、政院版的1.2兆國防特別預算一塊錢都不能少。

1.25兆軍購特別條例仍卡在立法院，圖為國防部長顧立雄（前左）與國民黨立委馬文君（前右）溝通。（資料照）

（作者為科技專欄作家）

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