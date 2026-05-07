一個律師的筆記本》所謂「沒有A的B還剩…」

這種說法表面上貌似有洞察力，實質上卻是毫無意義，因為事實上B就是包含了A、整體就是包含部分、臺灣經濟就是包含了半導體。硬用假設性提問把一個強大的環節抽掉，藉此減損整體的價值，這完全只是貶低性的話術操作而已。

◎ 陳怡凱

我很不喜歡「沒有A的B還剩什麼╱還剩多少」這一類說法。事實上B就是包含了A、整體就是包含部分、臺灣經濟就是包含了半導體。（中央社資料照）

這種說法表面上貌似有洞察力，實質上卻是毫無意義，因為事實上B就是包含了A、整體就是包含部分、臺灣經濟就是包含了半導體。硬用假設性提問把一個強大的環節抽掉，藉此減損整體的價值，這完全只是貶低性的話術操作而已。

如果要玩這種貶低性話術，那我也可以把任何國家的強大產業抽掉，然後再把該國經濟說得一文不值。但這樣又有什麼意義？任何國家若能發展出一兩項優勢產業，就已經很不容易了。什麼產業都貧弱不振的國家，世上多得是。

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當然，這不是否認多樣化的重要，能夠盡量發展多樣的強項是好事，但強項的多樣化不可能透過抹消既有的優勢產業來達成。硬是擺出貌似警世的姿態，賣弄「沒有A的B還剩…」這類台詞，說穿了只不過是（偽）知識分子的做作罷了。

光是一個無人機，就足以帶動極其龐大的生意，何況產業成熟之後的潛在客戶還不限於本國軍方；圖為勁蜂四型攻擊型無人機（前）。（資料照）更何況，如果真的那麼關心半導體以外的產業、真的想要振興傳產，眼前最有效的方式就是發展軍工。在鄰國產能過剩、極力內捲的情況下，本國傳產若是想要跟鄰國拚成本，那是勝算渺茫。但軍事採購有非紅供應鏈的需求，對於本國廠商形同天降甘霖。國防預算注下去，供應需求拉起來，完全能夠活絡許多傳產廠商。光是一個無人機，就足以帶動極其龐大的生意，何況產業成熟之後的潛在客戶還不限於本國軍方。

不過，個人觀察，會講出「沒有半導體的台灣經濟還剩什麼」這類說法的人，大部分都對國防預算遭阻撓的現狀漠不關心。這種人真的關心「沒有半導體的台灣經濟還剩什麼」嗎？還是說，他們其實就是希望「台灣經濟不剩什麼」？

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書



註：引用出處請見此

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