自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

一個律師的筆記本》所謂「沒有A的B還剩…」

這種說法表面上貌似有洞察力，實質上卻是毫無意義，因為事實上B就是包含了A、整體就是包含部分、臺灣經濟就是包含了半導體。硬用假設性提問把一個強大的環節抽掉，藉此減損整體的價值，這完全只是貶低性的話術操作而已。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2026/05/07 11:00

陳怡凱

我很不喜歡「沒有A的B還剩什麼╱還剩多少」這一類說法。事實上B就是包含了A、整體就是包含部分、臺灣經濟就是包含了半導體。（中央社資料照）事實上B就是包含了A、整體就是包含部分、臺灣經濟就是包含了半導體。（中央社資料照）

這種說法表面上貌似有洞察力，實質上卻是毫無意義，因為事實上B就是包含了A、整體就是包含部分、臺灣經濟就是包含了半導體。硬用假設性提問把一個強大的環節抽掉，藉此減損整體的價值，這完全只是貶低性的話術操作而已。

如果要玩這種貶低性話術，那我也可以把任何國家的強大產業抽掉，然後再把該國經濟說得一文不值。但這樣又有什麼意義？任何國家若能發展出一兩項優勢產業，就已經很不容易了。什麼產業都貧弱不振的國家，世上多得是

當然，這不是否認多樣化的重要，能夠盡量發展多樣的強項是好事，但強項的多樣化不可能透過抹消既有的優勢產業來達成。硬是擺出貌似警世的姿態，賣弄「沒有A的B還剩…」這類台詞，說穿了只不過是（偽）知識分子的做作罷了。

光是一個無人機，就足以帶動極其龐大的生意，何況產業成熟之後的潛在客戶還不限於本國軍方；圖為勁蜂四型攻擊型無人機（前）。（資料照）光是一個無人機，就足以帶動極其龐大的生意，何況產業成熟之後的潛在客戶還不限於本國軍方；圖為勁蜂四型攻擊型無人機（前）。（資料照）更何況，如果真的那麼關心半導體以外的產業、真的想要振興傳產，眼前最有效的方式就是發展軍工。在鄰國產能過剩、極力內捲的情況下，本國傳產若是想要跟鄰國拚成本，那是勝算渺茫。但軍事採購有非紅供應鏈的需求，對於本國廠商形同天降甘霖。國防預算注下去，供應需求拉起來，完全能夠活絡許多傳產廠商。光是一個無人機，就足以帶動極其龐大的生意，何況產業成熟之後的潛在客戶還不限於本國軍方。

不過，個人觀察，會講出「沒有半導體的台灣經濟還剩什麼」這類說法的人，大部分都對國防預算遭阻撓的現狀漠不關心。這種人真的關心「沒有半導體的台灣經濟還剩什麼」嗎？還是說，他們其實就是希望「台灣經濟不剩什麼」？

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

註：引用出處請見此

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書