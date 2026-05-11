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自由開講》揮別「國防布」：從近期三起事件看見陸軍的承擔與蛻變

2026/05/11 10:00

◎ 孟文遠

近日，陸軍先後發生了三起引發社會關注的軍紀事件。首先是屏東萬金營區（機步333旅）一名26歲下士不幸墜樓身亡的憾事 。緊接著，宜蘭金六結新訓中心傳出連長以「死日本鬼子」等歧視性言語，公然侮辱台日混血役男 。此外，陸軍化訓中心在戰傷救護測驗中，也發生教官疑似以訓練用BB槍近距離連續射擊學員的事件 。身為一般民眾，看到這些年輕生命逝去或受傷受辱，內心固然感到十分遺憾與痛心。然而，若我們冷靜觀察軍方這次的應對，便能發現陸軍體制內正在發生令人欣慰的改變宜蘭金六結新訓中心傳出連長以「死日本鬼子」等歧視性言語，公然侮辱台日混血役男 。（圖擷取自Google地圖）宜蘭金六結新訓中心傳出連長以「死日本鬼子」等歧視性言語，公然侮辱台日混血役男 。（圖擷取自Google地圖）

撕下「國防布」，積極明快的處置態度

過去，每當軍中發生負面新聞，社會大眾往往質疑軍方會官官相護、遮遮掩掩，甚至戲稱國防部為「國防『布』」。但在此次的三起事件中，我們看到了截然不同的態度：針對下士墜樓案，第八軍團第一時間主動聯繫家屬協助治喪，並針對幹部領導是否失當啟動法紀調查，表明若涉違反管教將依法究責；而面對連長辱罵混血役男，第六軍團更是在獲報後，火速將涉案連長調離主官職務，並依涉及「公然侮辱」主動函送司法偵辦，展現絕不寬貸的決心。

主動公開透明，展現勇於負責的新思維

更令人印象深刻的是化訓中心疑似BB槍擊事件的處理。有別於過去總是被動等媒體爆料、輿論沸騰後才出面滅火，這次陸軍教準部在尚未形成廣泛的媒體效應前，就主動對外說明；他們不僅立刻編成專案小組介入調查，將涉案教官調離現職、停止勤務，更主動將全案移送司法機關偵辦。這種防微杜漸、不護短的做法，徹底打破了以往掩蓋家醜的舊思維。嚴格訓練固然是提升部隊戰力的基礎，但也絕不能成為不當管教的藉口；陸軍近期的表現，證明了他們不再逃避問題，而是轉為坦然面對、秉公處理；示意圖。（內政部提供）嚴格訓練固然是提升部隊戰力的基礎，但也絕不能成為不當管教的藉口；陸軍近期的表現，證明了他們不再逃避問題，而是轉為坦然面對、秉公處理；示意圖。（內政部提供）

給予蛻變中的國軍更多支持與肯定

嚴格訓練固然是提升部隊戰力的基礎，但也絕不能成為不當管教的藉口；陸軍近期的表現，證明了他們不再逃避問題，而是轉為坦然面對、秉公處理。雖然軍隊的管理與文化仍有持續優化的空間，但願意勇敢面對錯誤、積極自我修正，正是進步的開端。期盼社會大眾在監督之餘，也能看見並肯定陸軍這份勇於負責的蛻變態度，給予國軍更多支持，讓我們的國防力量在透明與進步中持續茁壯。

（作者為國中教師，曾服義務役預官）

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