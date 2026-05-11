自由開講》揮別「國防布」：從近期三起事件看見陸軍的承擔與蛻變

◎ 孟文遠

近日，陸軍先後發生了三起引發社會關注的軍紀事件。首先是屏東萬金營區（機步333旅）一名26歲下士不幸墜樓身亡的憾事 。緊接著，宜蘭金六結新訓中心傳出連長以「死日本鬼子」等歧視性言語，公然侮辱台日混血役男 。此外，陸軍化訓中心在戰傷救護測驗中，也發生教官疑似以訓練用BB槍近距離連續射擊學員的事件 。身為一般民眾，看到這些年輕生命逝去或受傷受辱，內心固然感到十分遺憾與痛心。然而，若我們冷靜觀察軍方這次的應對，便能發現陸軍體制內正在發生令人欣慰的改變。宜蘭金六結新訓中心傳出連長以「死日本鬼子」等歧視性言語，公然侮辱台日混血役男 。（圖擷取自Google地圖）

撕下「國防布」，積極明快的處置態度

過去，每當軍中發生負面新聞，社會大眾往往質疑軍方會官官相護、遮遮掩掩，甚至戲稱國防部為「國防『布』」。但在此次的三起事件中，我們看到了截然不同的態度：針對下士墜樓案，第八軍團第一時間主動聯繫家屬協助治喪，並針對幹部領導是否失當啟動法紀調查，表明若涉違反管教將依法究責；而面對連長辱罵混血役男，第六軍團更是在獲報後，火速將涉案連長調離主官職務，並依涉及「公然侮辱」主動函送司法偵辦，展現絕不寬貸的決心。

主動公開透明，展現勇於負責的新思維

更令人印象深刻的是化訓中心疑似BB槍擊事件的處理。有別於過去總是被動等媒體爆料、輿論沸騰後才出面滅火，這次陸軍教準部在尚未形成廣泛的媒體效應前，就主動對外說明；他們不僅立刻編成專案小組介入調查，將涉案教官調離現職、停止勤務，更主動將全案移送司法機關偵辦。這種防微杜漸、不護短的做法，徹底打破了以往掩蓋家醜的舊思維。嚴格訓練固然是提升部隊戰力的基礎，但也絕不能成為不當管教的藉口；陸軍近期的表現，證明了他們不再逃避問題，而是轉為坦然面對、秉公處理；示意圖。（內政部提供）

給予蛻變中的國軍更多支持與肯定

嚴格訓練固然是提升部隊戰力的基礎，但也絕不能成為不當管教的藉口；陸軍近期的表現，證明了他們不再逃避問題，而是轉為坦然面對、秉公處理。雖然軍隊的管理與文化仍有持續優化的空間，但願意勇敢面對錯誤、積極自我修正，正是進步的開端。期盼社會大眾在監督之餘，也能看見並肯定陸軍這份勇於負責的蛻變態度，給予國軍更多支持，讓我們的國防力量在透明與進步中持續茁壯。

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（作者為國中教師，曾服義務役預官）

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