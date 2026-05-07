自由開講》公益捐贈的難題

◎ 張明偉

隨著觀念的改變，不論係為優化資產與稅務規劃，甚至是為遺愛人間，越來越多的人選擇將財產捐贈給公益慈善團體，以協助弱勢族群、對特定社會議題發揮永續影響、落實「取之於社會、用之於社會」理念、甚至避免身後子女爭產而對簿公堂。從立法者已將特定捐贈排除於遺產總額或贈與總額等租稅優惠規定來說，或可推知國家對於捐贈公益慈善團體大致上係採鼓勵態度。

不過，相較於捐贈者的主動積極，公益慈善團體在接受捐贈之後，其立場往往顯得被動，一方面擔心捐贈者只是信口開河、沽名釣譽，另一方面也怕招來貪得無厭、得寸進尺的罵名。如遇到捐贈者諾而不捐，受贈者究應如何取得善款以落實捐贈目的，從捐贈者意願或是公益與慈善目的而言，都是一個值得重視的問題。

請繼續往下閱讀...

越來越多的人選擇將財產捐贈給公益慈善團體，圖為張榮發基金會日前向法院提告，主張基金會創辦人、長榮集團總裁張榮發遺產應為基金會所有。（取自張榮發基金會官網）一般來說，對公益慈善團體捐贈之本質係民法上的贈與契約，捐贈人應依約以自己財產無償給與受贈人。雖捐贈人得於贈與物權利未移轉前，單方撤銷其贈與；惟如贈與業經公證、或係因履行道德上義務而為，即便權利尚未移轉，亦不得撤銷。之所以對撤銷贈與加以限制，應係基於捐贈人並非一時衝動、或是肯認有更重要的道德義務值得保護。

對於是否屬履行道德義務之判斷，最高法院認為應綜合贈與目的、當事人間關係、贈與人經濟狀況等客觀因素，以社會通念作為義務與給付是否相當之判斷依據；如逾相當範圍，贈與人於贈與物權利移轉前，仍可以非為履行道德義務為由撤銷贈與。因此，即使係為履行道德上義務之贈與，仍有透過提起訴訟予以撤銷之空間；如欲防止贈與事後生變，即應以公證程序予以保障為宜。

由於經公證與為履行道德上義務而為贈與係不得撤銷，故於贈與人遲未履行贈與承諾時，受贈人非不得以訴訟方式取得贈與物。然而，於受贈人係公益慈善團體、甚至是公私立大學時，其負責人或董監事究應採取何種作為以保障該團體、學校的權利？如何避免自己身陷囹圄？卻有必要加以思考。

舉例來說，如某位富豪曾公開承諾捐贈某大學一筆巨款供學術研究、或承諾於身後將遺產全數捐贈某公益慈善機構，卻於未撤銷前遲遲不肯兌現，此時，該大學校長或法人董事會究應於何時採取何種作為，以解免背信疑慮？非無檢討空間。

又雖於請求權時效內得隨時提出請求，惟如未及時請求至受贈人因捐贈人喪失資力而無法獲得該筆捐贈，相關人員之消極不作為是否亦可評價為致生損害之背信行為而應負擔民、刑事責任？機關學校負責人或法人董事會以決議追償捐款之義務之界線為何？而在小型公益慈善機構獲贈巨額捐款時，如因資產不足而無法繳納裁判費時，其董（理）事應如何催討該筆對其公益慈善事業具有重大影響的捐款、避免捐款人看準其無資力興訟而僅欲利用捐款活動博取媒體曝光之公益形象？都是值得各界重視、卻遲未獲得關愛眼神的難題。

公益慈善機構獲贈財產或遺產，如欲防止贈與事後生變，即應以公證程序予以保障。圖為清大校友陳筱宇（中）、蔡宗國（左）夫妻將母親6000萬遺產捐給清大，由校長高為元（右）代表收下。（資料照，清大提供）故為落實慈善家的發願，讓愛心與善款留到真正需要的地方，實應考量如何進一步健全公益捐贈法制，以免公益或慈善僅淪為一句船過水無痕的口號。

（作者為輔仁大學學士後法律學系專任教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法