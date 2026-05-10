自由開講》納入公共衛生師，補齊《學校衛生法》的校園健康治理斷點

◎ 林佳宜、翁瑞宏

當社會各界熱議營養午餐免費政策、強調減輕家庭負擔之際，校園內部的健康治理體系卻長期存在一項結構性問題：我們擁有龐大的學生健康數據，卻缺乏能將其轉化為決策依據的治理架構。問題不在於第一線人員不努力，而在於制度未將公共衛生專業納入校園法定人力體系，使健康資訊長期停留在紀錄層次，難以形成分析與預警功能。

學校健康業務 欠專責公衛人力

現行校園營養午餐等行政工作，多由教師或行政人員兼任辦理。（資料照）現行校園健康業務多由教師與行政人員兼辦，涵蓋健檢資料整理、健康促進與午餐行政等工作，整體仍停留在「執行與紀錄」層次，缺乏一致性的資料分析架構。在欠缺專責公衛人力的情況下，健康資料難以轉化為趨勢判讀與風險預警，導致校園健康管理長期呈現「有資料、無治理」的碎片化狀態。

從制度設計觀察，《學校衛生法》已配置護理師與營養師，《學生輔導法》亦納入心理師，形成以「個體照護」為主的專業架構。然而，當健康議題進入「群體層次」時，制度即出現明顯斷點。例如學生體位異常變遷、視力不良趨勢、慢性健康問題年輕化，以及流感、腸病毒等群聚感染風險，皆涉及健康監測與趨勢判斷。但現行體系缺乏能整合跨領域資料並進行風險預判的專責角色，使校園健康管理往往只能處理「個案」，卻難以掌握「群體」；能回應事件，卻無法預防風險。

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依據《公共衛生師法》第13條，公衛師具備「社區與場域之民眾健康狀態調查及健康促進方案之規劃、推動或評估」之職權。校園作為高度密集且長時間運作的群體場域，本質上即屬該法所指涉範圍。然而，現行《學校衛生法》未將此專業制度化納入，使法定公衛能力與校園治理需求之間產生落差。

公衛師入校進行衛教宣導，透過即時互動，增進親師生正確的健康認知與態度。（資料照，教育部提供）公衛師進入校園 補健康治理缺口

公衛師進入校園，並非取代既有專業，而是補上群體健康治理的關鍵缺口，其功能可歸納為三項：

1、健康資料整合與政策轉譯：將分散的健檢與疾病資料整合分析，轉化為可判讀之趨勢資訊，作為治理依據。

2、流行病學監測與風險預警：運用公衛監測方法，辨識群體健康變化與傳染病趨勢，使管理由事後反應轉向事前預防。

3、健康促進制度化設計：將健康促進由零散活動提升為具「調查、規劃、推動、評估」循環的制度，使政策具備可追蹤與可驗證性。

若要讓校園健康體系真正升級，《學校衛生法》修正應朝三個方向進行：

第一，法制對接與人力納編：將公衛師納入校園法定專業人力體系，與護理師、營養師共同構成「個體照護、營養管理、群體治理」三位一體架構。

第二，專業分工制度化：護理師負責個體健康照護，營養師負責膳食管理，公衛師負責群體健康監測、環境風險評估與健康促進規劃與評估。

第三，建立區域支援機制：針對未達專任人力門檻之中小型學校，建立「區域公衛師支援系統」，統籌健康數據分析與風險管理，縮減城鄉治理落差。

在少子化與健康風險日益複雜的趨勢下，校園不只是教育場域，更是健康治理的重要前哨。若校園健康管理仍停留在兼辦與行政化模式，制度將難以回應群體健康風險的動態變化。公衛師的導入，不只是新增職位，而是補上一套治理能力，使校園健康管理從執行走向分析、從紀錄走向預警、從個案走向群體。

《學校衛生法》若未修正，校園健康體系將持續停留在「有資料，但無法治理健康風險」的階段。這不僅是人力問題，更是國家健康治理能力能否真正進入校園的關鍵考驗。

公衛師進入校園，負責群體健康監測、環境風險評估與健康促進規劃與評估。（本報製圖）（作者為公衛師、臺北市公衛師公會理事長）

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