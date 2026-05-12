自由開講》招生不足、補助失靈、退場無門：日本的大學危機與政策抉擇

◎ 江泰槿



日本財務省於2026年4月23日在財政制度等審議會分科會上正式公布，2040年前須削減至少250所私立大學、縮減14萬個學系招生名額。這不僅是財政與教育部門之間的預算攻防，更是日本社會在少子化衝擊下，被迫正視高等教育體系長期結構矛盾的關鍵時刻。



日本的問題根源

日本社會在少子化衝擊下，被迫正視高等教育體系供需長期失衡的問題。（歐新社檔案照）日本私立大學的困境，根本上源於供需長期失衡。18歲人口從1992年的約205萬人持續下滑，2024年已降至109萬人，預估2040年將進一步萎縮至74萬人。然而1991年鬆綁管制後，私立大學數量卻反向從499所擴增至624所，招生缺口因此持續擴大。2025年已有逾半數私立大學出現招生不足，財務省審議資料更直指，部分大學課程已退化至國中小程度如「從四則運算開始教起」、「整理英語be動詞基本用法」等，大學存在的意義因而遭到根本性挑戰。在學科結構上，私立大學社會科學系所占比高達35.9%，理學僅2.3%、工程12.0%，理工農科比例遠低於OECD平均。在AI與半導體主導的產業轉型浪潮下，此結構性失衡已成為日本競爭力的長期隱患。



面對財務省的強硬削減立場，各方要角紛紛表態立場分歧鮮明

文部科學大臣松本洋平在內閣會議後記者會上明確表示：「不應僅憑招生不足的事實就機械性地判斷，應著眼於學科領域與區域的再平衡，實現高品質的大學教育，這才是重要的」他強調，私立大學承擔著地方醫療、社會福利與產業人才的培育功能，不可以財政效率一刀切。但財務省在審議資料中則以數字直接指出，指出每年約3,000億日圓的私校補助，有相當比例流向課程水準低落、招生嚴重不足的機構，要求正視補助合理性問題，並設定2040年的具體縮減目標。



結構重整不可迴避，但路徑選擇攸關深遠

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日本文部科學大臣松本洋平表示，不應僅憑招生不足的事實就機械性地判斷，應著眼於學科領域與區域的再平衡。（路透檔案照）就日本自身而言，地方大學是維繫區域知識生態與人才留存的關鍵節點，若整併方式過於集中化，將加速地方人口外流，形成教育沙漠與產業空洞化的惡性循環，最終反噬財政目標本身。此外，日本私立大學振興共濟事業團（PMAC）的調查亦長期追蹤顯示，招生不足校集中於地方縣市，其退場將對當地醫療、福祉、教育等公共服務的人才供給造成連鎖衝擊。從台灣的視角觀察，日本此次改革走向亦具有重要參照意義。台灣同樣面臨少子化衝擊下私立大學退場機制的政策壓力，然而在退場補償、在地替代方案與學科轉型誘因等配套設計上，仍有相當大的政策空間待填補。日本的政策實驗，無論成敗，均將提供高等教育治理的重要參考方向。

（作者為財團法人中華經濟研究院日本中心主任）

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