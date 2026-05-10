自由開講》「九二共識」 早已「變質」不能當談判基礎

◎ 邱世長

總統賴清德原定4月22日率團出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻被中國阻饒，這是台灣在國際現實下的「無奈」，但國人更該一致團結對外，而非批判賴總統，陷入「親痛仇快」！

總統賴清德原定4月22日率團出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻被中國阻饒。（資料照）國民黨主席鄭麗文，趁機要賴總統「檢討自己、別把氣出在野黨身上」，還不斷提「九二共識」！這令筆者「啼笑皆非」！試想，當前的「九二共識」內涵早已「變質」，如何當兩岸談判的基礎？

回顧歷史，「九二共識」這「名詞」是由當時陸委會主任委員蘇起所「創造」，表述在1992年兩岸經由九二香港會談及其後函電往來，所達成的「非正式共識」，強調「一個中國，各自表述」，中華民國將之簡稱是「一中，各表」！

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可惜，中國版本的「九二共識」，只有「一個中國」，沒有「各自表述」的空間！如今，鄭麗文罔顧「九二共識」這名稱的歷史過程，在「當前」高談「九二共識」，實屬不智！鄭麗文自己掉入「一中陷阱」就算了，怎可拿「全台灣」一起「陪葬」？

中華民國主張「九二共識」，要具有「一中各表」的空間；但中國堅稱的「九二共識」，只有「一個中國」原則。（路透檔案照）蔡英文在2016年當選總統，就公開質疑「九二共識」的內涵，主張「海峽兩岸互不隸屬」！馬總統執政時期，再度提出兩岸「互不承認主權、互不否認治權」，主張「九二共識」的「一中」，就是「中華民國」！試問，中國接受這種說法嗎？這根本是「自欺欺人」！

中國現在強大了，這是不爭的事實！中華民國主張「九二共識」，要具有「一中各表」的空間；但中國堅稱的「九二共識」，只有「一個中國」原則，台灣要隸屬於「中國」！

國民黨若再「裝傻」，高談「九二共識」，小心掉入中國的陷阱，犧牲台灣的國際發展空間！

（作者為教育人員）

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