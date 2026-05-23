自由開講》從手術刀到琴鍵：超高齡社會需要的不只是長照 而是「醫動養」

◎ 郭冠廷

台灣已正式邁入超高齡社會，長照3.0也自今年上路。當政策開始談「健康老化、在地安老、安寧善終」，我們更應追問：高齡照護究竟只是把服務送到長者身邊，還是要讓長者重新與生活、家庭、社區產生連結？

在這個政策轉型的關鍵時刻，江漢聲醫師從專業高峰走向社會現場的身影，或許能給我們一些啟發。追求卓越，幾乎是台大人的本能。但一所大學真正動人的地方，不只是把人送上高處，而是在一個人站得很高之後，是否仍願意回頭，看見那些走得慢、病得久、說不出口的人。

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自台大醫學系畢業、赴德深造後，江漢聲沒有停留在單一科別的成就裡，而是用二十多年時間，推動輔大醫學院與附設醫院從無到有。（資料照）自台大醫學系畢業、赴德深造後，江漢聲沒有停留在單一科別的成就裡，而是用二十多年時間，推動輔大醫學院與附設醫院從無到有。輔大醫院後來通過評鑑、升格為區域醫院，這不只是蓋一間醫院，而是在醫療資源需要被補上的地方，替社會補上一塊重要拼圖。

然而，比頭銜更讓人記得的，也許是一首〈愛之夢〉。江漢聲年輕時曾與鋼琴結緣，後來更把音樂帶進醫療與教育現場。握手術刀的手與按下琴鍵的手，看似屬於不同世界，其實都指向同一件事：對生命保持專注，也對人的脆弱保持敏感。

這也讓「醫動養」不只是醫療、運動、營養三項專業的並列。高齡照護現場中，一位長者不願起身，不一定只是肌力退化；吃不下飯，不一定只是營養不足；不想說話，也不一定只是沉默。很多時候，是他與生活的連結正在退去。

健康不只靠藥物與檢查，也需要音樂、活動與人際互動；示意圖。（資料照）國際上近年倡議「社會處方」，正是提醒我們，健康不只靠藥物與檢查，也需要音樂、活動與人際互動。面對超高齡社會，台灣若要真正貼近人，就不能只補服務量，更要補回長者的尊嚴與生活感。一雙在強大之後，仍願意在琴鍵上、在生命脆弱處輕輕落下的手，才是我們最需要的照護解方。

（作者為輔仁大學商學研究所博士候選人、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長）

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