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自由開講》主權不只在地圖上 從數位標註到法治韌性的國安課

2026/05/11 13:30

◎ 汪品陯

數位工具對空間感知的日常滲透

近期國台辦針對數位地圖標註議題的論述，呈現出透過數位平台影響認知框架、逐步形塑使用者空間感知的趨勢；示意圖。（美聯社檔案照）近期國台辦針對數位地圖標註議題的論述，呈現出透過數位平台影響認知框架、逐步形塑使用者空間感知的趨勢；示意圖。（美聯社檔案照）近期國台辦針對數位地圖標註議題的論述，呈現出透過數位平台影響認知框架、逐步形塑使用者空間感知的趨勢。這類操作試圖在潛移默化中，將主權爭議轉化為「既成事實」的視覺想像。與此同時，針對特定退役人員登艦發言引發的規範討論，陸委會亦研議透過修法完善制度。這兩者揭示了台海對抗的新特徵：如何在不觸發直接衝突的前提下，應對透過數位與法律雙重路徑進行的灰色地帶侵蝕。

制度化防衛：建立可預期的法治紅線

完善相關法規並非單純的限制，而是基於國家安全的「必要防衛」，亦符合多數民主國家在面對灰色地帶威脅時，透過法律明確界定國安紅線的治理趨勢。當特定政策工具被納入非軍事對抗的一環時，台灣若缺乏相對應的法治韌性，將導致國安體系在應對時出現決策真空。透過制度化的修法，是為了將模糊的選擇空間轉化為明確的法律屏障，確保國家尊嚴在專業防線下不被輕易削弱。

應對政策工具化的戰略定力

面對將觀光與經貿互動納入政策工具運用的現象，台灣的最佳回應不應是情緒性的對抗，而是展現「韌性治理」的定力；示意圖。（資料照）面對將觀光與經貿互動納入政策工具運用的現象，台灣的最佳回應不應是情緒性的對抗，而是展現「韌性治理」的定力；示意圖。（資料照）面對將觀光與經貿互動納入政策工具運用的現象，台灣的最佳回應不應是情緒性的對抗，而是展現「韌性治理」的定力。將交流行為與政治前提掛鉤，往往會損及雙方的互信基礎；對此，台灣應透過強化多元國際連結，並在法制層面防範過度依賴所衍生的國安風險。這種以制度為基礎的韌性，才是應對各種「以商逼政」手段時最實質的護城河。

結語：法治是主權防禦的關鍵分水嶺

在數位與認知戰交織的今日，主權的維護不再僅限於物理空間的巡弋，更在於法治與制度的完整性。無論是地圖上的虛擬標註，或是法規漏洞的即時補強，核心都在於：台灣是否具備足夠的戰略自覺，去識別並阻斷細微的制度侵蝕。在灰色地帶競逐成為常態的國際環境中，能否以制度穩定回應認知操作，將成為區分「被動承受」與「主動治理」的關鍵分水嶺。

（作者為大學生）

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