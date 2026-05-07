自由開講》由ART看台灣農業的挑戰與契機

◎ 余祁暐

近期台美對等貿易協定（ART）花生開放議題，引發市場對進口衝擊的高度關注，這個發展也提醒我們，ART推動不僅是制度的調整，更涉及「實施前的預期管理」與「實施後的產業調適」，兩者缺一不可；而農業本就是本土的art（藝術）文化資產，正可藉此社會關注轉化為支持這片土地產品的力量。

農業是本土的art（藝術）文化資產

在ART尚未正式實施前，依預期心理的經濟學理，市場價格並非僅由當前供需決定，而也受到未來預期的影響。如果，市場解讀為進口花生即將大量增加，即可能提前反映在產地價格上，形成預期性下跌，進而在尚未發生前就損害農民收益。

請繼續往下閱讀...

近期台美對等貿易協定（ART）花生開放議題受關注，外界擔憂恐衝擊國產花生。（資料照）例如：2019年台灣「花生之亂」即為典型案例，當時因錯誤訊息與進口配額權利金被誤解為即將大量進口，導致盤商停止收購，價格自每公斤約78元快速下跌至40元左右，農民面臨滯銷與收入崩跌。也就是說，即使實際進口量有限，錯誤政策訊號仍可透過預期機制，引發市場自我實現的價格崩盤。因此，ART在實施前，必須強化正確訊息傳遞與預期管理，避免市場恐慌先於政策發生而傷害農民。

在ART正式實施後，政府將啟動300億元農安基金作為貿易調整機制，提供農業轉型緩衝；然而，能否真正穩住農業結構，關鍵在於需求端的轉變。從ESG角度出發，花生約80%用於加工，大型上市櫃食品加工體系具備資源與影響力，將可掌握此時機而率先導入責任採購，優先採用國產加工級花生，建立穩定收購與價格支撐機制，並形成產業示範效果，帶動整體供應鏈與農民共同面對轉型。

農業部長陳駿季（左）與行政院長卓榮泰（右）4月28日赴立法院備詢，他表示針對進口花生，已提出方案因應。（資料照）同時，在地採購亦可降低運輸碳排，強化低碳供應鏈，回應永續揭露要求。然而，其成效仍有賴農業部強化溯源與標示制度，確保原料來源透明，提升市場信任，使責任採購得以落實。

ART不僅是貿易協議，其英文湊巧亦為「藝術（art）」。農業本質上正是一種土地的藝術，是時間、氣候與人共同創作的結果。以台灣花生為例，雲林長年種植花生，不僅支撐地方經濟，也形塑台灣飲食文化，如花生糖、花生湯與節慶食品，皆承載集體記憶。在全球市場開放趨勢下，若僅以價格競爭視之，將忽略其文化與社會價值。

因此，ART對台灣農業來說更是一個新契機，讓台灣消費者在此議題中重新認識土地與歷史，支持台灣農民及國產加工品，讓農業不只是產業，而成為台灣社會共同的文化資產。

雲林長年種植花生，不僅支撐地方經濟，也形塑台灣飲食文化，如花生糖、花生湯與節慶食品，皆承載集體記憶。（資料照）（作者為台灣經濟研究院研究七所副所長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法