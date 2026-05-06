自由開講》莫讓「滅鼠藥」掩蓋治理失靈—漢他病毒現蹤下的公衛省思

◎ 林敬予

今年以來，雙北地區接連發生漢他病毒感染案例，甚至出現死亡個案，這對於長期以現代化公衛體系自居的都會區而言，無疑是一記沉痛的警鐘。然而，觀察台北市府目前的應對作為，在大規模投藥的行動背後，卻顯露出城市治理在跨部門協調、專業決策與基礎建設維護上的多重斷層。

雖然全年都有鼠出沒，但今年以來，雙北地區接連發生漢他病毒感染案例，甚至出現死亡個案。（資料照）

治標大於治本：缺乏專業引導的化學防治

針對鼠患，北市府在公園花圃大量投注上千公斤的第二代滅鼠藥。這類化學防治雖能短期內降低鼠類數量，但若缺乏精確的行為觀測與環境評估，其成效往往事倍功半。

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令人遺憾的是，目前投藥方式顯然與環保機關長期倡導的專業準則背道而馳。環保局建議應在老鼠常出沒地點沿牆角、隱蔽處並配合標示紙盒投放，實務操作卻多見隨意撒置於綠地花圃。這種「速成式」的投藥不僅大幅增加了非目標物種（如流浪犬貓、鳥類）誤食的風險，更可能造成生態系的環境毒素累積，對於目標鼠群則容易產生抗藥性，均不利鼠患防治。當防治手段本身成為另一種環境威脅時，這說明了決策過程缺乏公共衛生專家的參與，僅淪為單一部門的行政慣性。

治理縫隙：被忽視的傳染病基本功

台灣在防治鼠患上曾有過光榮歷史，但近期卻面臨嚴峻挑戰。這反映出當前公衛政策的資源錯置：

衛教重心的轉向：當公衛資源轉向慢性病防治傾斜時，基層對於環境清消與傳統傳染病的教育功能已然弱化。近期麻疹、水痘與漢他病毒的重現，正是這種「基礎公衛荒廢」的具體表徵。

都市治理與民生的衝突：垃圾不落地政策雖優化市容，卻未考慮到都市上班族的清運需求，導致垃圾留置增加食源；加上台北廚餘處理因非洲豬瘟防護統一轉為堆肥化，去化速度變慢，實際上是在市區內為老鼠準備了豐盛的「糧倉」，使得「不讓鼠來、不讓鼠吃」難以落實。

台北市長蔣萬安（左）主政下的北市府在公園花圃大量投注上千公斤的第二代滅鼠藥；議員林亮君擔憂會讓毛孩或小孩誤食。（本報合成，資料照、林亮君提供）基礎維護的缺失：都市更新的緩慢、新式社會住宅不足，乃至於捷運維護基金的不當配置，都使得老舊建築與地下管線成為「不讓鼠住」的治理死角。

從根源改革：以專業取代戲謔

社會大眾以「米奇樂園」、「安鼠之亂」等戲謔詞彙表達不滿，雖然反映了民怨，卻也容易造成公共議題污名化，進而讓受影響的社群因污名化而隱匿問題。若要根絕鼠患，市府不應再偏執於見招拆招的『速成式』邏輯，而應將防治層級提升至系統性治理。以下建議透過《渥太華健康促進行動綱領》的架構，並正式納入公衛師的專業諮詢，方能從結構性問題著手：

建立跨部門健康的公共政策：鼠患不是環保局一家的事。應由公衛師協助，整合衛政、都發、捷運公司與社區，制定整體性的風險控管計畫。

北市「安鼠之亂」人心惶惶，公衛師提出建言。（取自臺北市公共衛生師公會臉書）重塑支持性環境：與其盲目投藥，市府更應檢討垃圾與廚餘的收集機制，並加強老舊房舍與地下空間的物理阻隔設施，從源頭切斷生存條件。

強化社區行動：深入了解社區共同體，組隊進行環境整理與鼠類活動區域調查。讓居民的「在地知識」轉化為精準清消的情報，而非被動等待噴藥。

發展個人技能：重新賦予民眾應對相關疾病的知識，使其掌握科學的滅鼠措施，重建第一線的防疫屏障。

調整衛生服務方向與正視健康不平等： 防治重心應從末端化學消滅，前移至環境監測。更重要的是，市府必須嚴肅分析為何感染者均為長者？究其背後是否涉及居住環境惡劣、資訊取得困難或社會支持不足等「健康不平等」因素，應給予脆弱族群更多資源保護。

漢他病毒的致命性提醒我們，城市治理的成熟度不在於建築的高度，而在於對環境細節的掌控力。若市府持續以「撒藥」取代「治理」，以「行政權限」阻隔「專家專業」，那麼這場與鼠類共存的公共衛生挑戰，恐將成為市民難以擺脫的長久威脅。

野保團體和北市議員何孟樺（右二）近日舉行記者會呼籲北市府滅鼠應該回歸專業治理。（記者楊媛婷攝） （作者為物理治療師、公共衛生師、台大健康政策與管理研究所博士候選人）

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