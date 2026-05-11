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自由開講》當「跳舞不跳電」取代政策：核電辯論如何被口號接管

2026/05/11 15:00

◎ 林仁斌

當能源政策被簡化為一句「跳舞不跳電」，問題往往已不在供電本身，而在於公共討論被重新框架。近期有社論主張，唯有盡快重啟核電，台灣才能確保能源穩定並支撐AI產業發展。然而，這類說法看似直觀，實則建立在過度簡化的推論上，將一個高度制度化的政策問題，轉化為單一答案的政治口號。

核電重啟並非開關式操作，而涉及安全檢查、設備評估、法規審查與燃料供應等複雜程序；核三廠。（資料照，台電提供）核電重啟並非開關式操作，而涉及安全檢查、設備評估、法規審查與燃料供應等複雜程序；核三廠。（資料照，台電提供）首先，該論述的核心前提，是將核電視為「最快解方」。但這本身就有問題。核電重啟並非開關式操作，而涉及安全檢查、設備評估、法規審查與燃料供應等複雜程序。即使政府認為核二、核三具備評估條件，也不等於可以立即運轉。從安全檢查到核發執照，往往需時數年。將其描述為「最快選項」，不僅忽略現實，也誤導政策優先順序

其次，該論述建立了一條過於簡化的因果關係：去核導致供電壓力，因此必須回頭擁抱核電。然而，能源系統的變動從來不是單一因素造成。用電需求成長、國際燃料價格波動、電網調度與備轉容量，都是關鍵變數。將所有問題歸因於「去核」，不僅過度簡化，也掩蓋了真正需要改善的制度環節。

更重要的是，這類論述忽略核電本身的制度成本。核電不只是發電技術，更是一整套風險治理體系，包括核廢料處置、事故責任、長期監管與除役成本。這些問題不會因重啟而消失，反而在延役條件下更加複雜。當成本被刻意忽略，討論就失去比較基礎。

俄烏戰爭中，核電廠面臨軍事威脅，已顯示核設施在地緣政治中的脆弱性；圖為俄羅斯士兵持槍駐守在烏克蘭札波羅熱核電廠附近的檢查哨。（路透檔案照）俄烏戰爭中，核電廠面臨軍事威脅，已顯示核設施在地緣政治中的脆弱性；圖為俄羅斯士兵持槍駐守在烏克蘭札波羅熱核電廠附近的檢查哨。（路透檔案照）在風險層面，核電也並非單純的穩定資產。俄烏戰爭中，核電廠面臨軍事威脅，已顯示核設施在地緣政治中的脆弱性。能源安全不只是供應穩定，更包括風險分散與系統韌性。將核電視為唯一解方，反而可能集中風險。

同時，這類論述對再生能源的批評，也呈現選擇性。透過放大成本與個案爭議，將其描繪為不可行，卻忽略技術進步與成本下降趨勢，使能源比較失去平衡。將AI發展與核電直接連結，同樣是一種邏輯跳躍。AI確實需要穩定電力，但全球主要國家正透過多元能源組合、儲能與電網優化來支撐需求，而非依賴單一電源。

更深層的問題，在於政策正當性。當呼籲「儘快重啟核電」的同時，將反對意見視為阻礙，實際上是在弱化民主程序。能源政策不只是效率問題，更是風險分配問題，任何核能決策都應建立在資訊揭露與制度審查之上。能源政策不需要口號，而需要制度誠實。當「跳舞不跳電」成為主導語言時，我們更應回到核心問題：供電如何穩定？風險如何分配？成本由誰承擔？

真正的能源治理，不在於選擇哪一種技術，而在於是否願意面對所有選項的完整成本與風險。（資料照）真正的能源治理，不在於選擇哪一種技術，而在於是否願意面對所有選項的完整成本與風險。（資料照）核電可以被討論，但不能被神化；再生能源可以被檢驗，但不能被污名。真正的能源治理，不在於選擇哪一種技術，而在於是否願意面對所有選項的完整成本與風險。否則，我們或許真的能「跳舞」，但代價是，在看不見的地方，制度已經開始失衡。

最後，值得提醒的是，當政策被壓縮成一句好記的口號，判準就會被情緒取代、風險被排除在外；最終失真的，不只是討論本身，而是整個決策如何被做出。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

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